Stellantis inaugura in Italia il suo primo Battery technology center

Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha inaugurato il suo primo Battery Technology Center, nel complesso industriale di Mirafiori, Torino. Con un investimento di 40 milioni di euro per il suo sviluppo, il centro accresce la capacità di Stellantis di progettare, sviluppare e testare i pacchi batteria, i moduli, le celle ad alta tensione e i software che andranno ad alimentare i futuri veicoli dei brand Stellantis, si legge in una nota.

Nel Battery Technology Center di Mirafiori lavoreranno oltre 100 tecnici, la maggior parte dei quali sono lavoratori specializzati di Stellantis. Il gruppo sta inoltre lavorando alla realizzazione di un Battery Technology Center per il Nord America a Windsor, Ontario, Canada.



“Ci troviamo davanti a un’opportunità unica di ridefinire la mobilità attraverso l’offerta di soluzioni intelligenti e sostenibili – ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis – Il nuovo Battery Technology Center di Mirafiori riunisce in un unico luogo gli strumenti e le persone di talento necessari per sviluppare, testare, validare e realizzare prodotti di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti con una riduzione dei tempi di consegna di veicoli elettrici di categoria superiore in tutto il mondo”. (Teleborsa)