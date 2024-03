Stellantis torna a fare il piagnisteo e a minacciare il governo italiano. Ma intanto annuncia un mega investimento in Brasile da 5,6 miliardi di euro. E’ stato lo stesso Ceo del gruppo franco-italiano (ma ormai praticamente solo francese), Carlos Tavares a illustrare a Brasilia il maxi piano 2025-2030 per il Paese sudamericano che rappresenta l’investimento più grande nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana.

Investimenti nel mondo, cassa integrazione in Italia

Tavares ha approfittato del palco in Brasile per lanciare l’ennesima minaccia al governo italiano. In sostanza viene ribadito che l’impegno del gruppo ex-Fiat nel nostro Paese sarà direttamente proporzionale a quanto il governo metterà in campo sotto forma di incentivi per l’elettrico. “Stellantis – ha spiegato il Ceo – in Italia può produrre un milione di veicoli all’anno, ed è nostro interesse sfruttare a pieno questa capacità. E’ un obiettivo già condiviso con il governo. Ma occorre un sostegno“. Per ora, comunque, l’unica cosa certa è il comunicato della società, consegnato in queste stesse ore ai sindacati, in cui si annuncia volontà di prolungare la cassa integrazione alle carrozzerie Mirafiori dal 2 al 20 aprile. La cassa integrazione per Mirafiori ( il reparto dedicato alla produzione della Fiat Nuova 500 e delle Maserati) riguarda circa 2.240 lavoratori ed era stato annunciato inizialmente per l’intero mese di marzo e fino al 2 aprile, ma ora riguarderà anche le successive tre settimane. Una decisione di fronte a cui il segretario generale della Uilm Torino, Luigi Paone, ha reagito invitando le istituzioni “ad accelerare con il nuovi incentivi ed avviare un percorso che dia prospettive a tutto il comparto automotive torinese”, presagendo “mesi complicati”. “A Mirafiori serve un nuovo modello di auto – ha osservato Paone -che dia prospettive a tutto il comparto automotive torinese”.

I nuovi modelli? Ovunque ma non in Italia

E proprio i nuovi modelli, che secondo la Uil servirebbero a rilanciare l’industria automobilistica italiana, sono invece supportati dal piano Stellantis in Brasile (dopo quelli annunciati in Spagna, Polonia, Marocco e Algeria). Gli investimenti nel gigante sudamericano, secondo quanto spiegato sempre da Tavares dopo un incontro col presidente Lula da Silva, sosterranno il lancio di oltre 40 nuovi prodotti, con lo sviluppo di nuove tecnologie Bio-Hybrid che uniscono l’elettrificazione a motori ibridi alimentati da biocarburanti (etanolo). Un piano con cui Stellantis intende consolidare la propria leadership nella regione.

Torino in ginocchio

Ma non è solo Mirafiori ad essere in “prognosi riservata”. Si fa sempre più complessa la situazione per l’intero indotto dell’auto torinese, coinvolto dalla chiusura della Maserati di Grugliasco. Le difficoltà non riguardano solo la Lear ( chi produceva tutti i sedili per le vetture torinesi) , ma anche un impianto del produttore di componentistica Proma, sempre a Grugliasco. I vertici hanno comunicato ai sindacati la decisione di chiudere il sito e di trasferire i 110 addetti a Bruino, nell’hinterland torinese. “Gli effetti della mancanza di assegnazione di nuovi modelli a Mirafiori, aggravate dalla fine produzione delle Maserati, ha inevitabilmente degli effetti nefasti sulla componentistica”, dice la Fiom-Cgil di Torino.

Urso respinge l’ultimatum e punta l’indice contro l’Ue

A Tavares ha risposto, seppur indirettamente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ministro che a più riprese ha sottolineato l’impegno del governo sul fronte degli incentivi, parlando a margine del Consiglio Ue Competitività, ha criticato con forza le decisioni Ue che “mortificano l’industria europea” con forti ricadute anche in Italia. “Dando il limite del 2035 alla sopravvivenza alla produzione di motori endotermici – ha spiegato il ministro – Bruxelles ha messo le Case europee di fronte ad un divario competitivo che non possono reggere con Usa e Cina“. “E’ nercessario cambiare rotta – ha aggiunto – anche con l’attivazione di risorse pubbliche europee e fondi specifici che supportino gli investimenti privati”. “In questi anni abbiamo incentivato i consumi in Europa, per cui oggi noi siamo dei grandi consumatori per esempio di auto elettriche prodotte all’estero – ha detto ancora il ministro – mentre abbiamo colpito la nostra industria. “Le auto a trazioni endotermica- ha concluso il ministro – potrebbero continuare ad essere prodotte per i mercati di altri Paesi che ritengono di utilizzarle”.