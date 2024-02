Stellantis mostra il suo vero volto: "Produrre di più? Se non si vendono auto è colpa del governo"

Doveva essere il giorno in cui, dopo mesi di trattativa, si sarebbero poste le basi del piano governo-Stellantis per tornare a produrre un milione di auto in Italia. È invece stato il giorno in cui il gruppo franco-italiano ha mostrato il suo vero volto, ovvero quello di chi considera centrale solo Parigi, mentre il nostro Paese viene posto alla stregua di un mercato come tutti gli altri. Lo ha fatto pienamente intendere l’amministratore delegato della Casa automobilistica, Carlos Tavares, che si è pure spinto più in là, formulando neppure troppo velate minacce ad un governo che invece, presentando il nuovo piano di incentivi, vuole chiaramente sostenere le strategie del costruttore ex-Fiat.

Il bullo di Parigi

“L’Italia dovrebbe fare di più per tutelare i posti di lavoro nel settore auto invece di cercare capri espiatori – è stata la secca risposta di Tavares a chi gli chiedeva conto della preoccupazione del premier, Meloni, sullo spostamento di alcuni stabilimenti in Paesi a basso costo e sull’invito alle tante aziende dell‘indotto a lasciare il nostro Paese.

“Questo é un capro espiatorio – ha proseguito il Ceo del gruppo, – mentre si cerca di evitare di assumersi la responsabilità del fatto che, se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio le fabbriche italiane“. Secondo Tavares, “se non si vuole che i veicoli elettrici facciano progressi, basta interrompere i sussidi. E’ ovvio che il governo italiano lo stia facendo”. Che poi proprio in quelle ore il governo ne annunciasse di nuovi e più ricchi per l’auto elettrica, a Tavares sembrava importare poco.

Tavares ha poi fatto spallucce a chi gli chiedeva conto del fatto che gli stabilimenti italiani in dieci anni hanno perso la metà dei lavoratori mentre in Francia si è continuato ad investire. Che la produzione in Italia sia ai minimi storici sotto le 500 mila vetture all’anno, e che tutti gli stabilimenti che producono i modelli Fiat più venduti stiano prendendo la strada dell’estero. E soprattutto che la politica del tutto elettrico (cosa che Toyota, Bmw e Volkswagen non fanno) non stia pagando.

“Il mercato dei veicoli elettrici in Italia, ha detto il Ceo – é molto, molto piccolo. E questa è una conseguenza diretta del fatto che il governo italiano non sovvenziona l’acquisto di veicoli elettrici”. Tavares ha anche respinto le critiche secondo cui la fusione tra Fca e Psa sembra più una cessione di Fca ai francesi: “La Francia possiede una partecipazione del 6,1% in Stellantis attraverso la società statale Bpifrance – ha spiegato – e ha dei rappresentanti nel Cda della società. L’Italia, viceversa, non ha quote ne rappresentanti. In ogni caso non sempre sono d’accordo con l’Eliseo”.

Insomma per Tavares se Stellantis lascia l’Italia la colpa è del governo. E nel caso si concretizzasse la minaccia dell’esecutivo (se il gruppo non rispetterà la promessa di puntare al milione di auto) di aprire ad un secondo produttore di automobili “Stellantis ne prenderà atto, non avrà timori della concorrenza. Ma per l’Italia vi saranno conseguenze“.

Il buonsenso di Urso

Parole dure che hanno sorpreso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha respinto le critiche al mittente senza però creare strappi con un gruppo che in Italia dà lavoro a migliaia di lavoratori. “Se Stellantis e il ceo Carlos Tavares ritengono che l’Italia debba fare come la Francia, che recentemente ha aumentato il proprio capitale sociale all’interno di Stellantis, ce lo chiedano – ha detto Urso. – Se è quello, se vogliono una partecipazione attiva possiamo sempre discuterne e possiamo ragionare insieme”.

“Nel primo incontro che ho avuto con Tavares e nelle diverse riunioni che ho avuto con la proprietà Elkann – ha aggiunto Urso al termine dell’incontro sull’automotive al Mimit – mi è stata posta una richiesta esplicita, che l’Italia fosse parte attiva in Europa per cambiare il regolamento Euro 7. Cosa che l’Italia ha fatto e pochi credevano che fosse possibile, riuscendo a cambiare la maggioranza in Europa nei luoghi decisionali. Abbiamo modificato il regolamento Euro 7 che avrebbe strozzato Stellantis e le altre case automobilistiche”. Come pure ha spiegato il ministro, i nuovi incentivi che premiano l’elettrico e le auto prodotte in Italia sono proprio nella logica di sostenere le strategie di Stellantis”. “Se però il piano di incentivi auto non contribuirà ad aumentare la produzione di auto in Italia – ha detto ancora il ministro,- i fondi saranno destinati a sostenere nuovi investimenti produttivi”.

“Il piano incentivi individua i modelli più largamente prodotti nel nostro paese e modelli che sono attenzionati dai nostri consumatori e dalle nostre famiglie – ha ribadito Urso. – Questo é un anno sperimentale, se l’obiettivo non fosse raggiunto di aumentare la produzione in Italia, per colmare quel gap, che esiste solo in Italia tra i paesi produttori di auto, tra auto prodotte e auto immatricolate, dal prossimo anno le risorse del fondo automotive saranno indirizzate non più a sviluppare o incentivare i consumi ma a sviluppare e incentivare nuovi investimenti produttivi nel nostro paese, anche di riconversione, e anche per incentivare una nuova casa produttrice in Italia”.

L’attacco cinese e la fusione con Renault

Sul vertice al Mimit aleggiava comunque il fantasma di Pechino. L’ascesa dei produttori di auto cinesi, gli sforzi dell’Unione europea per eliminare gradualmente i motori a combustione e i nuovi contratti siglati con il sindacato americano United Auto Workers, che comportano un aggravio dei costi, sono, secondo Tavares ” tra i fattori che potranno dare il via a operazioni di concentrazione, che potenzialmente potranno coinvolgere anche Stellantis”. “Ci siamo chiesti se ci sia qualcosa che é cambiato negli ultimi tre anni rispetto a quando abbiamo presentato il piano Dare Forward 2030 -ha detto il Ceo. – La risposta é che l’ampiezza dell’offensiva cinese, la competitivitàche possono dimostrare e l’arrivo massiccio delle loro migliori case automobilistiche rappresentano un cambiamento significativo”.

“Questi competitor arriveranno sui nostri mercati con la capacità di vendere i veicoli elettrici allo stesso prezzo dei veicoli con motore a combustione interna – ha aggiunto. – Allo stesso tempo i governi occidentali imporranno la vendita al 100% di veicoli elettrici a batteria, quindi é abbastanza ovvio che chi non é in grado di produrre Bev competitivi dal punto di vista dei costi si troverà in un problema esistenziale”. Sollecitato sul possibile matrimonio con Renault, Tavares ha preso tempo: “Renault sta attuando scelte coraggiose sul fronte dell’elettrico che noi condividiamo. E la sfida con la Cina si vince facendo massa critica. A un certo punto, se si deve finanziare una tecnologia molto costosa e non si ha la giusta dimensione, si rischia di trovarsi in difficolta”. Ma secondo Tavares, anche l’Unione europea deve cambiare marcia ” “Le attuali regole antitrust sono controproducenti per affrontare l’offensiva cinese – ha detto il Ceo.

I lavoratori di Melfi

Il tavolo dell’ automotive va comunque avanti. E a margine del summit, il ministro Urso ha incontrato i lavoratori della logistica dello stabilimento Stellantis di Melfi, che erano in presidio davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma Tavares se n’era già andato.