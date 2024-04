Altro che rilancio, Stellantis ha prodotto il 10% di auto in meno

Altro che “Italia cuore della produzione Stellantis” come ha dichiarato l’azienda negli incontri al Mimit con il ministro Urso ed i sindacati sul futuro agli stabilimenti di Melfi, Mirafiori e Atessa. I numeri infatti, dicono tutto il contrario e la promessa di tornare a produrre un milione di auto nel nostro Paese suona come una beffa. E’ la Fim-Cisl a dipingere la situazione reale dei volumi produttivi delle fabbriche italiane del gruppo ormai francese e questa volta lo fa con i numeri. Il sindacato, infatti, ha presentato il suo consueto report trimestrale e i dati mostrano un’inversione di tendenza dopo due anni di crescita: nei primi tre mesi del 2024 il gruppo ha prodotto 170.415 veicoli, il 9,8% in meno rispetto al pari periodo del 2023. Le ragioni stanno nel -23,8% (pari a 105.255 unità) totalizzato dalle autovetture, che ha annullato il forte miglioramento dei veicoli commerciali (+28,5%, 14.460 unità).

“Fatta eccezione per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco che rappresenta più della metà della produzione totale e dove riscontriamo una crescita del 26% grazie alla Panda, gli altri quattro stabilimenti dimezzano la produzione auto con flessioni molto significative”, spiega la Fim-Cisl. In particolare, i volumi di Mirafiori, anche per il ritardo nell’iter per i nuovi incentivi, sono scesi del 51% (12.680 unità, di cui 11.360 Fiat 500 e 1.320 Maserati). Per quanto riguarda il Tridente, a Modena è stato registrato un calo da 330 a 105 MC20. Scendono anche Cassino, con 8.540 vetture prodotte e un -40,7%, e Melfi, con 25.100 unità e un -50,7% (-62% se paragonato ai livelli pre-Covid del 2019).

I segni più con i vecchi diesel e benzina

In questo quadro negativo ben figura Pomigliano: dopo il +30,3% dell’intero 2023, la fabbrica campana ha chiuso il primo trimestre del 2024 con 58.830 veicoli (+26%). A sostenere i volumi è l’inossidabile Panda (+45% e 44 mila esemplari), mentre Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet subiscono un calo del 9,5% (14.830 unità). “Se l’andamento riscontrato nel primo trimestre 2024 viene confermato nei prossimi mesi e gli incentivi non invertono la tendenza, la produzione complessiva, con i veicoli commerciali, si attesterà poco sopra le 630 mila unità, al di sotto delle 751 mila del 2023”, afferma ancora la Fim-Cisl, sottolineando come, in tal caso, si prospetti “sempre più lontano l’obiettivo auspicato dal governo di riportare le produzioni italiane sulla soglia del milione di veicoli”.

La Cgil chiede la convocazione di Tavares

Agli incontri con governo e sindacati il Ceo del gruppo, Carlos Tavares, non si è presentato. La decisione di disertare gli appuntamenti, fissati da mesi, non può che essere letto come un modo per lasciare aperta la strada del disimpegno. D’altra parte lo stesso Tavares, ha più volte ribadito che Stellantis “va a produrre dove più conviene” e che il debito della ex-Fiat con gli italiani (miliardi di euro a sostegno del gruppo in quasi quarant’anni, gli ha ricordato il ministro) non è cosa che lo riguardi. Da qui la presa di posizione della Cgil e dello stesso ministro degli Esteri, Tajani che chiedono al governo di convocare il Ceo del gruppo per avviare “una trattativa vera, nella quale prendere impegni precisi”. “Io mi auguro che Stellantis non lasci l’Italia: c’è una tradizione nell’industria dell’auto che non può essere abbandonata e trovo giusto che questa azienda continui ad investire nel nostro Paese, perché ci sono anche dei vincoli di coscienza – ha detto Tajani. – Siamo in un sistema di libero mercato, nessuno può obbligare nessuno, il mio è un richiamo al senso di responsabilità. Ma siamo un Paese attrattivo e al momento opportuno vedremo con chi aprire trattative”. La Cgil ricorda poi che il gruppo soltanto nell’ultimo mese ha avviato una ulteriore cura dimagrante per oltre 3.500 addetti, prorogando poi la cassa integrazione a Mirafiori. Anche per Atessa, che pure va bene, c’è ora lo spauracchio di una parte della produzione spostata in Polonia. Per non parlare di Mirafiori dove, visto il flop di vendite della 500 elettrica, lo stabilimento appare in panne. Anche la continua richiesta di fondi pubblici a sostegno della domanda, spiega la Cgil, non può diventare un alibi per non investire in Italia. “Si rafforzano quindi – conclude la Cgil, – le ragioni dello sciopero unitario del 12 aprile proclamato a Torino e che sempre più assume un valore nazionale”.