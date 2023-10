Stellantis raddoppia in Marocco. Attesa per il piano per l'Italia

Stellantis raddoppia la capacità della sua fabbrica in Marocco. Il gruppo franco-italiano investirà 300 milioni di euro nella sua fabbrica di Kenitra vicino a Rabat, dove produrrà un’auto a basso costo per l’Africa e il Medio Oriente. La fabbrica ora produce versioni entry-level della Peugeot 208. Ha una capacità produttiva di 200.000 veicoli all’anno, una cifra che Stellantis intende raddoppiare aggiungendo una nuova piattaforma.

Il Marocco è uno dei Paesi più ricettivi per le industrie europee dell’auto: anche il Gruppo Renault Nissan ha due impianti importanti e all’avanguardia nel Paese, sorti grazie al sostegno del governo di Rabat. Per Stellantis, il discorso è più o meno lo stesso: l’impianto di Kenitra è stato costruito tra il 2015 e il 2018, quando ha iniziato la produzione della Peugeot 208 di seconda generazione, a cui poco dopo si è aggiunta quella della piccola elettrica Citroen Ami. Va sottolineato che il progetto prevedeva da subito ampi margini di crescita: i volumi produttivi iniziali erano di appena 90.000 unità annue, ma con l’obiettivo, già raggiunto, di portarli entro pochi anni a 200.000 vetture l’anno con una forza lavoro di 4.500 addetti.

La Casa guidata da Carlos Tavarese e il governo del Marocco hanno ora siglato una nuova intesa con l’ulteriore stanziamento di oltre 300 milioni di euro. Grazie alla nuova piattaforma “smart car”, Kenitra diventa davvero la testa di ponte per conquistare in modo più massiccio l’area a sud e a est del Mediterraneo.

L’operazione non è soltanto commerciale, ma abbraccia anche gli obiettivi di sostenibilità delineati nel piano “Dare Forward 2030”: il tasso di integrazione locale nella forza lavoro è del 69% con forte spinta allo sfruttamento dei talenti locali. Come detto si punta al raddoppio con la produzione di 400.000 veicoli all’anno, a cui si aggiungeranno 50.000 mini-vetture elettriche, tra cui appunto Citroen Ami e la gemella Opel Rocks-e. L’impianto è considerato un modello e potrà presto fregiarsi del titolo di fabbrica a basso impatto, nonostante il costante aumento della produzione.

La questione italiana

Soltanto pochi giorni fa Stellantis ha “sciolto la prognosi” sullo stabilimento italiano di Melfi, dove attualmente lavorano 7 mila persone, annunciandone il rilancio dal 2024 con la produzione di cinque nuovi modelli basati sulla piattaforma Stla Medium che può ospitare motori ibridi o elettrici puri. La road map prevede che alla fine del prossimo anno inizierà la produzione di un suv top di gamma elettrico a marchio DS. Nel 2025 sarà la volta di altri due modelli: l’erede della Jeep Compass (con motori elettrici e ibridi) e la sostituta dell’attuale DS7, proposta solo in versione elettrica.

Nel 2026 infine inizierà la produzione degli ultimi due modelli: la nuova Lancia Gamma e un modello a marchio Opel. Parallelamente verrà avviata la nuova linea di assemblaggio delle batterie. Non solo. A settembre la Casa franco-italiana ha annunciato un investimento da 40 milioni di euro, per creare il Battery technology center nella storica struttura Fiat di Mirafiori che verrà completamente riqualificata per testare e sviluppare i pacchi batteria per veicoli elettrici di tutta Europa che andranno ad alimentare i futuri prodotti della gamma.

Gli annunci sono arrivati dopo una dura presa di posizione del governo italiano su quello che appariva a tutti gli effetti come un disimpegno del gruppo automobilistico ex-Fiat nei confronti dell’Italia. Il ministro Urso nella primavera scorsa aveva fatto appello direttamente al Ceo Carlos Tavares, ricordando quanto l’Italia ha fatto (e sta facendo) per il gruppo e chiedendo l’impegno di “tornare a produrre oltre un milione di auto in Italia, tutelare l’occupazione e i siti del nostro Paese assicurando un futuro anche alle piccole e medie imprese della componentistica che sono a rischio collasso”. Ne è seguita la creazione di un tavolo governo-Stellantis che a breve dovrebbe portare alla presentazione di un piano di sviluppo-Italia le cui premesse sono proprio il rilancio di Melfi e di Mirafiori.