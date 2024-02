Stellantis venderà fino a 500.000 veicoli a Ayvens per flotte a lungo termine

Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha siglato un accordo con Ayvens, azienda francese controllata da Societe Generale e specializzata in fleet management, per l’acquisto di fino a 500.000 veicoli da parte delle affiliate di Ayvens per la sua flotta di leasing a lungo termine in tutta Europa, nei prossimi tre anni. Le prime consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l’anno.

Ayvens e i suoi clienti potranno scegliere tra un’ampia gamma di veicoli dei brand Stellantis. Tra questi, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall. I brand coinvolti potranno aumentare in futuro fino a coprire l’intero portfolio Stellantis, si legge in una nota.

Dalle city car ai Suv

Le consegne ad Ayvens includeranno un’ampia gamma di segmenti, dalle city car ai Suv oltre ai furgoni e ai minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), con una vasta scelta di tipologie di motorizzazione (inclusi i veicoli elettrici a batteria) dotati delle più recenti innovazioni nel software e nell’infotainment.

“Sono entusiasta di annunciare questa innovativa partnership con Ayvens, che permetterà di sostenere la progressiva transizione dei clienti di Ayvens verso una mobilità più sostenibile – ha commentato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis – Grazie ai nostri brand iconici e alla nostra offerta di veicoli elettrici siamo in grado di offrire una soluzione su misura per ogni esigenza, ogni budget e stile di vita. Grazie a questo accordo, i clienti attuali e futuri dei brand Stellantis potranno provare le nostre ultime innovazioni, dalla propulsione avanzata alla connettività ad alte prestazioni, oltre ad un comfort impareggiabile. Si tratta di una grande opportunità per i clienti di Ayvens ed è il modo giusto per proseguire assieme verso un futuro a zero emissioni di carbonio”.