Stop auto benzina e diesel. La Polonia porta l'Ue in Tribunale

Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. La Polonia porta l’Ue in Tribunale

Riesplode lo scontro in Europa sullo stop alle auto a benzina e diesel in Europa dal 2035. E questa volta la battaglia tra Commissione Ue e Paesi scettici si combatte in tribunale. La Polonia ha infatti annunciato il ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea. “Non siamo d’accordo con questo e altri documenti del pacchetto Fit for 55 – ha detto Anna Moskwa, ministra dell’Ambiente di Varsavia. – Ci rivolgeremo alla Corte di Giustizia e speriamo che altri Paesi si uniscano a noi”.

Secondo l’’agenzia Reuters il ricorso alla magistratura comunitaria potrebbe partire già nei prossimi giorni. E probabilmente avere in calce la firma, oltre che della Polonia, anche di altri Paesi contrari ad un passaggio all’auto green a tappe forzate.

La carta del Tribunale giocata da Varsavia, arriva dopo un primo duro scontro in sede ministeriale avvenuto a febbraio. In quel caso, proprio al momento della ratifica finale da parte degli ambasciatori dei Paesi membri, si era formata una “minoranza di blocco” che aveva stoppato la legge sul “tutto elettrico” dal 2035.

Un fronte che includeva, oltre la stessa Polonia, anche Italia, Germania e Bulgaria

Dopo giornate di trattative alla fine era stata solo la Germania ad averla vinta, con l’apertura della Commissione anche agli e-fuel, un carburante considerato neutro dal punto di vista climatico. Vane invece le richieste di italiane di inserire tra le tecnologie concesse, oltre all’elettrico e agli e-fuel anche i biocarburanti. Da qui la richiesta di Roma di ridiscutere il capitolo biocarburanti nella verifica di piano prevista per il 2026. Vero è però che con l’uscita di scena della Germania la sensazione era che la partita fosse di fatto conclusa Invece la decisione polacca di investire della questione.

Anche Berlino torna sul piede di guerra

Pur avendo lasciato la compagine dei “Paesi scettici” oggi in Germania sta montando una forte irritazione nei confronti della Commissione Ue. L’accordo sugli e-fuel scaturito dal compromesso di inizio anno, prevedeva infatti che l’esecutivo Ue presentasse una proposta di deroga al divieto di vendere motori a combustione interna, permettendo l’uso dei carburanti sintetici. Ma a tutt’oggi Bruxelles non avrebbe ancora rispettato l’intesa.

“La dichiarazione della Commissione e i passaggi successivi – ha detto il ministro tedesco dei Trasporti e delle Infrastrutture digitali Volker Wissing, – erano un prerequisito obbligatorio per l’approvazione da parte della Germania della revisione del regolamento sui divieti 2025. E cviò non è stato ancora fatto”. A placare gli animi non è servita la rassicurazione da parte della Commissione Ue che ha fatto sapere che “il testo, atteso per il 4 maggio, ha poi tardato ad arrivare a causa di problemi tecnici. E l’idea è di essere pronti entro l’estate”. “Mi aspetto – ha ammonito il ministro – che i passi annunciati vengano attuati in modo tempestivo”.

L’Italia e le due partite su Euro 7 e agenda 2035

Il governo Meloni ha fatto da capofila a quella “maggioranza di blocco” che a febbraio è riuscita a fermare la normativa 2035. Un successo per Roma anche se alla fine l’Italia si era vista negare l’inserimento dei bio fuel tra le tecnologie permesse. Il ministro Pichetto Fratin si dice comunque ottimista su un cambio di rotta della Commissione. Il momento per ridiscuterne sarà nel 2026, anno della prima verifica sull’andamento dell’intero piano green europeo. Oggi però di fronte al blitz polacco è ipotizzabile che anche Roma segua la Polonia sulla strada della sfida in tribunale.

Ma c’è anche un altro fronte che vede impegnata l’Italia contro l’Europa della “maggioranza Ursula”. Ed è quella contro Euro 7, la nuova tecnologia diesel che dovrebbe obbligatoriamente essere implementata entro il 2025. “Una decisione assurda – ha detto il ministro dei Trasporti Salvini – visto che passare da Euro 6 a Euro 7 costringe ad enormi investimenti le Case automobilistiche proprio mentre la stessa Ue mette al bando il diesel dal 2035″.