Stop a benzina e diesel nel 2035? Saranno i consumatori a fermare l’Ue

L’ambientalismo ideologico di Bruxelles non ha fatto i conti con i milioni di automobilisti che non intendono passare all’elettrico. Sarà questa massa di consumatori, con i comportamenti nell’ambito degli acquisti, a far slittare o modificare le regole Ue sul bando dalla vendita delle auto a benzina e diesel nel 2035. Ne è convinto Fritz Indra, una delle massime autorità al mondo nella progettazione di motori.

“Mi fido del mercato – ha spiegato l’ingegnere austriaco, – farà cadere il divieto dei motori termici”. Nella sua carriera Indra si è più volte occupato di alternative al motore a scoppio per poter valutare le potenzialità che le tecnologie esistenti possono offrire. In queste ricerche è giunto alla conclusione che, considerando l’intero processo di produzione, vita e smaltimento, non c’è niente di meglio del motore termico quattro tempi.

“Le auto con motore a combustione – ha detto il progettista al settimanale tedesco Die Zeit – riscuotono un tale successo perché sono convenienti per i clienti, a differenza di quelle elettriche, i cui costi di produzione sono ancora significativamente superiori”. L’ingegnere austriaco, che ha iniziato a sviluppare propulsori a benzina e diesel dall’inizio degli anni ’70 tra gli altri per Bmw, Audi e Opel e che più recentemente ha insegnato all’università di tecnologia di Vienna. “So cosa vuole il cliente – ha concluso – alla fine deciderà lui”.

L’Anfia: niente fughe in avanti

E nuove critiche sul “green a tutti i costi” arrivano anche dall’Anfia. “La transizione del settore automotive in Europa, é più confusa che ambiziosa“. E’ quanto denuncia Paolo Scudieri, nella sua ultima relazione da presidente dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica prima della nomina, come nuovo presidente, di Roberto Vavassori.

“La Cina da anni ha programmato investimenti governativi e supportato le sue imprese per renderle competitive e leader nell’elettrificazione dei veicoli – ha spiegato Scuderi – Gli Stati Uniti stanno prevedendo con l’Inflation Reduction Act un piano straordinario di sostegno pubblico per le imprese che investono nella transizione verde e digitale, per colmare i gap tecnologici, senza però dare una data di scadenza alle altre tecnologie, mentre in Europa benzina e diesel saranno messe al bando nel 2035 senza governare la transizione”.

“Manca anche un piano straordinario – spiega Scudieri – che vada oltre il rigido quadro degli aiuti di Stato per il sostegno agli investimenti e la riconversione delle competenze del nostro capitale umano”. ” Bisogna fare di più e meglio a livello europeo – ha concluso il presidente uscente, – supportati da questo governo che ha dimostrato competenza e determinazione”.

Con l’elettrico ecatombe del lavoro

Intanto arriva un nuovo allarme sull’impatto che avrà sull’occupazione dell’indotto auto una transizione green in tempi troppo stretti. Secondo uno studio commissionato dalla Clepa (l’ Associazione europea della componentistica automotive) alla Pwc, con la spinta verso il mercato di veicoli elettrici sono a rischio circa mezzo milione di lavoratori europei.