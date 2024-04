Tavares cede, alla vigilia dello sciopero incontra i sindacati Stellantis a Torino

Alla fine Tavares ha dovuto cedere. Di fronte allo sciopero indetto per il 12 aprile a Torino (il primo dopo 14 anni a vedere riunite Cgil, Cisl, Uil e tutte le altre sigle), l’amministratore delegato di Stellantis si è deciso ad accettare l’incontro con i sindacati. Da tempo i rappresentanti dei lavoratori chiedevano un faccia a faccia con il manager della ex-Fiat, anche alla luce dello smantellamento che il gruppo ormai a guida francese sta portando avanti in Piemonte. Ma lui si era sempre fatto negare. Perfino al tavolo per il rilancio dell’industria automobilistica italiana, alla presenza il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, Tavares aveva mandato un suo sostituto. Ora l’inversione di rotta, forse con l’intento di blandire le organizzazioni sindacali, a poche ore dalla protesta.

Risposte precise su Mirafiori e Torino

Il vertice con i sindacati avverrà domani (mercoledì 10 aprile) ossia poco prima della inaugurazione del nuovo impianto per la produzione di di trasmissioni eDct, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Ed è proprio sul futuro delle fabbriche italiane, con al centro Mirafiori “cuore dalla Fiat”, che verteranno le richieste sindacali. A fronte infatti di modesti investimenti sul fronte del riciclo (con l’assunzione di poche decine di ingegneri) e delle componenti, si è assistito a drastici tagli di personale nella produzione di veicoli. Qualche esempio: Mirafiori era arrivata a dar lavoro a 60 mila persone.

Oggi gli addetti, dopo gli ultimi tagli della scorsa settimana, sono poco più di 10 mila. La decisione di produrre a Torino la 500 elettrica, visto il flop della domanda di auto green, ha generato un lungo periodo di cassa integrazione non ancora esaurito. Anche sul fronte della Maserati le notizie sono pessime: dopo la chiusura, in autunno, dello stabilimento di Grugliasco, la produzione di Maserati è stata dirottata a Mirafiori. Ma anche in questo caso vi sono stati significativi tagli al personale.

Maxi investimenti, ma all’estero

Sull’incontro tra Tavares e sindacati pesano le decisioni sui nuovi investimenti. Negli ultimi mesi i modelli di maggior successo, e dunque in grado di garantire la continuità del lavoro, hanno preso la via dell’estero: enormi sono gli investimenti in Serbia, Polonia, Spagna, Marocco e Algeria. Anche sul fronte delle gigafactory il gruppo ha privilegiato Francia e Germania a scapito del nostro Paese. Ora invece ci si aspetta un piano dettagliato, con modi e tempi, riguardo alle fabbriche italiane del gruppo. Ciò chiedono i sindacati (ma non solo) ad un Ceo che però di tempo per l’incontro ne avrà poco: in agenda c’è infatti anche la presentazione a Milano dell’Alfa Romeo Milano.