Tavares, minacce al governo: "Incentivi e non aprite ai cinesi o conseguenze"

Minacce al governo, nessun piano preciso sul futuro degli stabilimenti in Italia, bavaglio alla stampa: l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ieri a Torino ha mostrato il suo vero volto dopo mesi di promesse. L’occasione era l’inaugurazione del nuovo reparto di produzione delle trasmissioni elettrificate eDct, in realtà vista la contemporanea presenza del manager e del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, gli interventi si sono allargati al futuro del gruppo ex Fiat. Un tema sempre più all’ordine del giorno visti i ridimensionamenti di personale e la cassa integrazione che si protrae nal “cuore” del gruppo in Italia, cioè Mirafiori. Anche perché, inoltre, al tavolo sull’ Automotive promosso mesi fa dal governo con l’obbiettivo di tornare a produrre un milione di auto nel nostro Paese, Tavares non si è più presentato.

La richiesta del ministro

Un faccia a faccia che si è trasformato in quello che può essere il preludio ad un vero e proprio scontro. Il ministro Urso ha sostanzialmente ribadito a Tavares ciò che si sta discutendo da mesi. Ovvero che l’Italia rischia di perdere un comparto strategico come quello automobilistico vista la continua emorragia di lavoratori ed il ridimensionamento degli stabilimenti. Da qui la richiesta a Tavares di un piano condiviso per rilanciare l’automotive e tornare a produrre un milione di auto nel nostro Paese (oggi sono meno di 500 mila). Urso ha anche ricordato l’impegno del governo sul fronte degli ammortizzatori sociali e dei nuovi incentivi che privilegiano l’auto elettrica proprio per venire incontro alle strategie di Stellantis del “tutto elettrico”. Il ministro ha quindi sottolineato come l’Italia sia l’unico Paese europeo ad avere un solo produttore di auto e dunque a difesa di lavoro ed occupazione (ed a fronde di mancati investimenti da parte di Stellantis) il governo è pronto ad parire ad altri produttori. Una eventualità che , tra l’altro, non rappresenterebbe uno scandalo visto che in Francia i produttori di auto sono cinque, in Germania otto e in tutti gli altri Paesi Ue la presenza di competitor è più di tre. Sulla produzione di auto in Italia ha concluso il ministro “è in ogni caso Stellantis che deve rassicurare l’Italia, non l’Italia che deve rassicurare Stellantis. E’ Stellantis che deve rassicurare il Paese”.

Lo schiaffo all’Italia di Tavares

La reazione dell’amministratore delegato di Stellantis è stata di quelle che non lasciano adito a dubbi sulla considerazione che nel quartier generale di Stellantis si ha dell’Italia. Dopo le consuete rassicurazioni sulla italianità del gruppo e sul personale sentiment nei confronti dell’Italia (“ho a cuore Torino”) sono arrivate le stoccate. “Se qualcuno vuole portare i competitor cinesi in Italia – ha detto il Ceo, – sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno eventualmente essere prese”. Come dire che se la ex-Fiat chiuderà le fabbriche la colpa sarà dell’esecutivo che apre il Paese alla libera concorrenza. Di più: se a portare i cinesi in Italia è Tavares, vista l’ipotesi di produrre Leapmotors a Torino allora va bene, altrimenti è un atto di lesa maestà nei confronti di Parigi. Da ultimo Tavares ha anche ribadito che la presenza del gruppo è legata agli incentivi che, sempre il governo, metterà in campo. Anche in questo caso insomma, secondo il manager, se gli italiani (come gran parte degli europei) non vogliono auto elettriche, la colpa non è delle strategie sbagliate decise dal gruppo-franco italiano, ma dalla mano pubblica che non sostiene la ex-Fiat.

La stampa italiana? Deve omaggiare Tavares

L’amministratore delegato di Stellantis si è mostrato insofferente anche nei confronti di quella parte dell’informazione che in quest’ultimo periodo ha raccontato le vicende Stellantis: a cominciare dalla chiusura della Maserati di Grugliasco (tanto cara a Marchionne), sino ai mesi di cassa integrazione a Mirafiori per le previsioni sbagliate sulla 500 elettrica e ancora i tagli di personale (3.500 addetti solo nelle ultime settimane), ai maxi investimenti in Polonia, Serbia, Spagna, Marocco e Algeria (con il dirottamento all’estro dei modelli più redditizi) ma non in Italia. Per finire al rinvio dei lavori a Termoli ed alle ancor vaghe previsioni sulle vendite dei nuovi podelli previsti a Melfi. Ebbene Tavares liquida tutto questo come fake news. “Vi prego di smettere con le fake news – ha detto – ve lo chiedo a nome dei lavoratori e della società, lasciateci lavorare”.

L’incontro con i sindacati

Prima dello scontro con il governo Tavares ha incontrato proprio i rappresentanti di quei lavoratori che “debbono essere lasciati in pace”. Un incontro che non ha soddisfatto i sindacati. “Da Tavares abbiamo sentito grandi promesse ed attestazioni di italianità del gruppo – è la sintesi dei comunicati di Cgil, Cisl e Uil, – ma non ci è stato presentato alcun piano dettagliato di crescita”. “Positivi gli investimenti di 100 milioni su 500 Bev ma non basta”. Una riunione che peraltro si è tenuta alla vigilia dello sciopero unitario (dopo 14 anni di divisioni) previsti nell’area torinese.

Elkann e la beffa finale

A conclusione di questa serie di minacce neppure velate nei confronti dell’Italia ecco la ciliegina sulla torta. Alla domanda sul ruolo della famiglia Elkann nella società, Tavares ha risposto che “la governance di Stellantis funziona molto bene, con il management che fa il suo lavoro sotto la guida del presidente Elkann”. “La governance sta andando bene e sta portando stabilità – ha concluso il Ceo. Il management prende tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento del gruppo e devo ringraziare il presidente per la sua leadership e per come sta gestendo il board, portando stabilità”. Una stabilità che piace molto a Parigi.