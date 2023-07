Tavares: "Nel 2024 il rilancio di Melfi". I sindacati chiedono chiarezza

“Apprendiamo con soddisfazione che Menfi resta centrale per il gruppo Stellantis. Ma mentre per gli altri stabilimenti europei in Francia e Germania ci sono piani di sviluppo con date precise, per quanto riguarda quello italiano siamo ancora all’enunciato generico del 2024. Inoltre va anche affrontato il problema dell’indotto“. A poche ore dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato Carlo Tavares che ha confermato ufficialmente che nel sito produttivo lucano a partire dai prossimi anni saranno prodotte nuove auto sulla base della piattaforma, Stla Medium, i sindacati plaudono ma chiedono certezze per evitare brutte sorprese.

Tanto più che al momento Carlos Tavares non ha confermato quali auto saranno prodotte nello stabilimento e non ha nemmeno confermato che queste auto saranno solo elettriche ricordando che la piattaforma Stla Medium è multienergia e che dunque non si esclude vengano realizzate anche versioni con motore a combustione. E poi lo stesso amministratore delegato del gruppo, appena pochi giorni fa, rispondendo alle sollecitazioni del ministro delle Imprese Urso, a tenere in considerazione un Paese che ha sempre sostenuto il gruppo Fiat e poi Fca era stato lapidario: “Con i governi di Italia e Francia c’è un dialogo continuo, ma Stellantis deve pensare alla sua futura sostenibilità quando valuta dove produrre”.

Le prime voci sui modelli

Attualmente a Melfi si producono Jeep Compass, Fiat 500X e Jeep Renegade. Si vocifera che tra le auto che potrebbero trovare spazio in futuro c’è la nuova Lancia Gamma. Si tratta della futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese che come sappiamo Stellantis vuole rilanciare nei prossimi anni trasformandola in un brand premium in Europa. Un altro modello di cui si parla con una certa insistenza a proposito di una futura produzione è la futura Opel Manta.

Questo veicolo sarà fortemente imparentato nello stile con la nuova Lancia Gamma e dunque è probabile che le due auto saranno prodotte insieme. Si parla, ma con meno insistenza, di un modello DS Automobiles ma non si esclude che le vetture prodotte dalla casa francese in terra lucana possano essere anche due. Qualcuno ipotizza un modello Jeep altri parlano di un secondo modello Opel. È probabile che si saprà qualcosa di più la settimana prossima quando a Roma il numero uno di Stellantis incontrerà il ministro Urso. In quella sede non si esclude che qualche nome di vettura possa essere fatto dal Ceo portoghese.

Non solo Menfi

Quello lucano non sarà l’unico stabilimento a produrre auto su piattaforma Stla medium. Anche in Germania ad Eisenach, in Francia a Sochaux e Rennes saranno prodotte auto con questa tecnologia. Più avanti anche gli Stati Uniti ospiteranno la produzione di auto su Stla Medium. Ricordiamo che questa piattaforma è una delle quattro architetture Bev-centriche (Battery electric vehicle) che Stellantis utilizzerà per i suoi futuri modelli, insieme a Stla Small, Stla Large e Stla Frame. I veicoli basati sulla piattaforma Medium avranno una lunghezza di 4,00 – 4,70 metri una larghezza di 1,80 – 1,90 m. Le batterie avranno una capacità di 87 kWh o 104 kWh offrendo fino a 700 chilometri di autonomia tra le ricariche. Stellantis prevede di offrire più di 75 modelli elettrici e raggiungere vendite globali annuali di 5 milioni di unità Bev entro il 2030.