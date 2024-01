Tavares scopre che il centrodestra cresce e riapre all'endotermico

Vacilla la strategia del “tutto elettrico” di Stellantis. L’amministratore delegato del gruppo franco-italiano, Carlos Tavares durante una conference call sulla nuova piattaforma Stla Large, per la prima volta ipotizza in termini molto chiari, la possibilità di un rallentamento (ed anche si un cambio di percorso) del grande piano Dare Forwrd 2030, che prevede il passaggio alla sola produzione di veicoli a spina nel 2030. A consigliare prudenza (quasi fuori tempo massimo visto ciò che già fanno le altre Case automobilistiche) sono da un lato la guerra dei prezzi con Tesla che ha dato una nuova spallata ai listini, e dall’altro l’avvicinarsi delle elezioni in Usa ed Europa con i partiti scettici su un passaggio green in tempi irragionevolmente rapidi che stanno guadagnando terreno.

Impreparati alla guerra dei prezzi

L ’amministratore delegato guarda alle sforbiciate ai listini come “una corsa al ribasso che rischia di finire in un bagno di sangue“. “Aggiusterò i prezzi in base a quanto riuscirò a ridurre i costi di produzione – ha spiegato Tavares. – Dobbiamo investire per rendere più accessibili, ma anche redditizi i veicoli a batteria”. “Storicamente, la marginalità delle Case varia dal 3% al 14% – ha aggiunto, – e oggi si vede un significativo calo nella redditività delle compagnie automobilistiche a livello globale”. “C’è un trend di costante distruzione del valore – è l’allarme del Ceo, – ossia si abbassano i prezzi a un ritmo superiore alla capacità di ridurre i costi di produzione, le aziende si trovano in difficoltà, chiudono i bilanci in rosso e rischiano di diventare prede dei gruppi che hanno i conti in ordine”.

Se manca la sponda dell’ambientalismo ideologico

“Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti sulle elezioni presidenziali americane e su quelle europee – ha poi spiegato Tavares. -Oggi noi stiamo facendo quello che ci ordinano i governi eletti dai cittadini. Alle elezioni la gente confermerà o meno se questa è la direzione da intraprendere. Quindi noi procediamo finché non vedremo se i cittadini vorranno cambiare direzione”. Ed ecco la novità, ovvero l’ipotesi di una vittoria dei partiti di centrodestra. “Ci stiamo preparando a due possibili scenari basati sul risultato delle elezioni – ha detto il manager che non ha mai nascosto la vicinanza con i campioni del green. – Gli scenari sono di accelerazione verso l’elettrico se dovessero vincere i progressisti dogmatici o di decelerazione se vincessero i populisti“.

Stellantis pronta, ma se a pagare è lo Stato

Dunque Tavares assicura che il gruppo è preparato alla “decisione che prenderanno gli elettori votando da una parte o dall’altra”. Salvo poi ammettere che nell’evenienza di una sterzata verso il centrodestra, la Casa ex-Fiat non potrà fare a meno degli incentivi statali, visto anche un mercato che non sta premiando la strategia del tutto elettrico al più presto. . “Noi stiamo facendo soldi con elettriche ed ibride – premette il manager, che poi aggiunge: ” Tuttavia il messaggio che arriva dai mercati è chiaro: servono incentivi per colmare l’extra costo delle elettriche. Noi come gruppo siamo impegnati ad assorbire il 40% dell’extracosto delle Bev nei prossimi anni, ma serve tempo ed energia”. Un avvertimento preciso al governo italiano che da tempo sta chiedendo a Stellantis di tornare a produrre un milione di vetture in Italia (ora sono poco meno della metà) e di è visto costretto a confermare un forte bonus per l’acquisto delle vetture a spina che però nessuno vuole.