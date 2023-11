Tesla e Byd: doppia sfida in Europa sull'elettrica da 25 mila euro

Auto elettrica, sfida tra Tesla e Byd in Europa

Tesla raddoppia a Berlino e Byd sceglie l’Ungheria. E’ doppia la sfida alla Case europee sull’auto elettrica a prezzi contenuti. Il Gruppo di Elon Musk ha infatti annunciato che la “Tesla per tutti” sarà prodotta in Germania. Lo stesso Musk ha visitato lo stabilimento di Gruenheide, vicino a Berlino, ed ha informato i dipendenti del progetto di costruire lì la Model 2 il veicolo da 25mila euro. La gigafactory tedesca attualmente produce soltanto la Model Y, il veicolo più venduto in Europa nel primo semestre davanti a Dacia Sandero e VW T-Roc Il prezzo elevato delle auto elettriche è uno dei numerosi fattori che frenano le vendite, basti pensare che nella prima metà del 2023 il costo medio di un veicolo elettrico in Europa era di oltre 65mila euro, rispetto a poco più di 31mila euro in Cina. Stellantis, a tal proposito, ha annunciato poche settimane che fa la Citroen e-C3 da meno di 24mila euro, è in arrivo a inizio 2024.

Byd sceglie Budapest

Mentre Tesla punta sulla Germania, il gigante cinese Byd avrebbe deciso di realizzare in Ungheria il suo primo impianto di assemblaggio in Europa. Secondo la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, la Casa cinese ritiene che il Paese sia ideale per costruire una fabbrica in grado di rafforzare le strategie di espansione internazionale: strategie che comprendono la costruzione di un impianto in Brasile (già iniziata), la presenza in Marocco e l’ipotesi di un ulteriore sito in Messico. Secondo il giornale tedesco la decisione sarebbe già stata presa internamente e manca solo la conferma ufficiale che arriverà entro fine anno. L’Ungheria è stata scelta grazie a diversi vantaggi competitivi, dal basso costo del lavoro a un pregresso insediamento industriale della stessa Byd (dal 2017, infatti, i cinesi producono autobus elettrici a Komárom, a ovest di Budapest). Non solo: due settimane fa il primo ministro Viktor Orbán ha visitato la sede della Byd e a Shenzhen e incontrato il presidente Wang Chuanfu.

Grugliasco non avrà gli occhi a mandorla