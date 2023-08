Tesla in saldo per i cinesi, Musk taglia ancora il prezzo delle auto

Tesla, l’azienda di auto elettriche di Elon Musk, ha dichiarato di aver tagliato i prezzi in Cina per le versioni “Long Range” e “Performance” della Model Y a partire dal 14 agosto. In particolare, ha ridotto i prezzi di partenza di entrambi i modelli di 14.000 yuan (circa 1.770 euro). Il prezzo di partenza della Model Y Long Range scende del 4,5% a 299.900 yuan e il prezzo di partenza della Model Y Performance è ora di 349.900 yuan, in calo del 3,8%.



Nello stesso annuncio, Tesla ha anche affermato che offrirà incentivi assicurativi in Cina di 8.000 yuan (mille euro) per gli acquirenti della Model 3 limitatamente alle versioni entry-level a trazione posteriore, tra il 14 agosto e il 30 settembre. Le riduzioni annunciate seguono azioni simili il mese scorso, nonostante l’impegno preso da Tesla e altre società automobilistiche in Cina per evitare “prezzi anormali”. Ciò era stato letto da molti osservatori come una tregua nella guerra dei prezzi che sta minacciando la redditività del settore. (Teleborsa)