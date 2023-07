L'Ue dichiara guerra anche alla cromatura delle auto

E adesso l’Unione europea fa la guerra pure alle cromature delle auto. La Commissione ha infatti proposto un nuovo regolamento sullo smaltimento dei veicoli a fine vita: le nuove norme, che sostituiscono due precedenti direttive che regolamentano la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore ( in linea con il green deal europeo e con il piano d’azione per l’economia circolare) mette nel mirino il cromo che come il piombo, sono considerati tossici.

E dunque il cromo esavalente usato nelle cromature non potrà più essere presente nelle automobili. Addio dunque a strisce lucide, cornici brillanti, profili lucenti che hanno vissuto il loro periodo d’oro negli anni ‘50 e ‘60 ma sono ancora ben presenti in tutta l’attuale produzione automobilistica. Questo stato di cose potrebbe però cambiare, almeno nei Paesi dell’Unione Europea.

La battaglia contro l’auto

L’Ue nella sua battaglia contro l’auto afferma che ogni anno, più di 6 milioni di veicoli che raggiungono la fine del loro ciclo di vita andrebbero trattati come rifiuti con una certa tossicità. Fra i materiali nel mirino ora c’è appunto, il cromo esavalente. È possibile ridurre queste emissioni ma il processo usa anche i famigerati Pfas. Le cromature avranno quindi vita difficile come pura tutta una serie di altre cose. Se pensiamo a quanti oggetti comuni sono cromati, dalle chiavi ai rubinetti fino alle manopole e alle lampade, cisi rende conto quante e quali conseguenze avrebbe un divieto esteso.

La posizione sull’elettrico

L’Unione europea che ha dichiarato guerra a benzina, diesel e ora al cromo sulle automobili, getto lo sguardo altrove quando si parla dell’impatto dell’auto elettrica sull’ambiente. Se guardiamo esclusivamente alle emissioni allo scarico, è chiaro che le auto elettriche inquinano meno di quelle con motore a combustione interna. Ma se si tiene in considerazione l’intero ciclo di vita dell’auto, più il reperimento delle materie prime delle batterie (miniere di litio, terre rare e acqua), ed infine il problema dello smaltimento delle componenti elettriche il discorso cambia. Ma questo, all’ambientalismo ideologico di Bruxelles non interessa.