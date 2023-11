Una batteria ogni 2,5 minuti: numeri impressionanti della nuova fabbrica Catl

Una cella ogni secondo, un pacco batteria ogni 2,5 minuti. Sono questi gli incredibili numeri del nuovo stabilimento di CATL il più grande produttore al mondo di batterie con una quota di mercato mondiale del 37%. (Lg e Byd sono distanziate con il 13%). Sfornare una batteria in un tempo cinque volte inferiore alla media delle altre aziende pone le basi per un ulteriore salto di qualità che pone seri interrogativi all’industria europea dell’auto, sempre più ostaggio dei mega gruppi del Dragone. L’investimento, nella nuova fabbrica che occupa una superficie di circa un chilometro quadrato, sino ad ora è stato di circa 1 miliardo di euro. Il tasso di automazione delle linee è del 95%. Catl al momento si avvale di ben 13 stabilimenti per la produzione di batterie, uno di questi entrerà presto in funzione in Ungheria e rifornisce batterie, a oltre a Tesla, anche Volkswagen

I segreti della batteria

Alla base della produzione di una batteria ci sono materiali come litio, cobalto, manganese, nichel e ferro con i quali vengono composte le singole celle che poi vengono assemblate nella batteria. La batteria è infatti composta da tanti moduli fatti di celle che all’interno hanno le materie attive. La produzione delle celle avviene presso aziende dotate di tecnologia particolare per trattare materiali attivi. La miscela risultante viene versata su un sottile foglio di metallo (alluminio per catodo e rame per l’anodo).

A questo punto il materiale viene scaldato con appositi macchinari che eliminano il solvente. Il rullo viene poi pressato in modo che raggiunga la compattezza ideale. I rotoli vengono quindi tagliati in quadrati o rettangoli e si fanno pacchetti con separatori di polimeri e fibre di vetro. Moduli di celle formano il pacco batteria, che può essere connesso in vario modo e avere diverse caratteristiche. Che il processo duri soltanto 2 minuti e mezzo è cosa che sino a pochi mesi fa pareva fantascientifica.

Il fondatore di Catl come Jack Ma?

Il fondatore e presidente di Catl, Zeng Yuqun, si è rapidamente imposto come la figura più influente del settore. Sotto la sua guida la valutazione di Catl è aumentata fino a 1,2 trilioni di yuan (circa 171 miliardi di euro), superiore a quella di General Motors e Ford messe insieme. Parte di questa fortuna è dovuta alle partecipazioni in progetti di estrazione mineraria in Cina, Congo ed Indonesia. L’ingresso nelle batterie per veicoli elettrici risale al 2010 e a un incontro con Herbert Diess, all’epoca responsabile degli acquisti di Bmw. Oggi è tra i primi trenta uomini più ricchi del pianeta . Le sovvenzioni sono state una parte cruciale del successo di Catl e molti analisti indicano il piano Made in China 2025 come chiave dell’espansione.

