Urso: "Incentivi per l'auto elettrica verso i modelli a benzina e diesel"

Fondo più ricco per l’acquisto di auto diesel e benzina dirottando le risorse riservate ai veicoli elettrici e plug-in. E’ questo il piano a cui sta lavorando il governo. Lo ha rivelato lo stesso Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. “In settimana – ha annunciato Urso, – pensiamo di firmare l’accordo con Anfia, l’associazione nazionale rappresentativa dell’indotto, che sarà poi alla base della successiva intesa con Stellantis per aumentare la produzione”. Il patto con il gruppo italo-francese farà in sostanza da apripista alla rimodulazione dell’ecobonus auto.

Il flop degli incentivi per le auto a spina

Ma perché dirottare una parte dei fondi riservati a veicoli elettrici e ibridi plug-in per destinarla invece alle auto termiche? Presto detto: in questo momento, la somma ancora disponibile per le vetture ricaricabili ammonta a quasi 330 milioni di euro. Quella stanziata invece per i motori a combustione è esaurita dall’inizio dello scorso febbraio. Una situazione, quella del 2023, identica a quella di un anno prima. Ma nel 2022 le risorse per gli incentivi per le auto a spina alla fine sono tornate nelle casse dello Stato. Una situazione paradossale a cui il governo vuole mettere una pezza.

Visto insomma che gli italiani proprio non ne vogliono sapere dell’auto elettrica e nel contempo l’inflazione erode il potere d’acquisto (e gli incentivi diventano fondamentali) l’esecutivo pensa ad una diversa ripartizione delle risorse. Non solo. Urso è convinto che spingendo le vendite di auto di auto a benzina e diesel, si sostenga anche l’industria nazionale dell’automotive in attesa del piano di Stellantis da un milione di auto prodotte.

Stellantis verso un’intesa in Cina

Arrivano intanto nuove indiscrezioni sulla partnership tra Stellantis e Leapmotor. Lo rivela il portale CarNewsChina, secondo cui sarebbe prossimo alla firma un accordo ad ampio spettro, che porterebbe il gruppo guidato da Carlos Tavares a investire nella startup cinese per acquisire una partecipazione azionaria e la licenza della piattaforma Leap 3.0.

Leapmotor ha lanciato la sua architettura a luglio denominata “Four-Leaf Clover” (Quadrifoglio), e destinata alle auto a batteria e ai cosiddetti Erev, ossia le ibride plug-in con range extender (il motore endotermico agisce solo per ricaricare le batterie: per fare un esempio, è la soluzione scelta dalla Nissan per la sua tecnologia E-Power. La startup cinese non ha mai nascosto il proposito di cedere in licenza la piattaforma ad altri costruttori.

“Vogliamo che Leapmotor non sia solo un marchio di veicoli elettrici, ma anche un fornitore di tecnologie fondamentali per le Ev”, ha affermato l’amministratore delegato Zhu Jiangming. Il manager aveva anche anticipato la notizia si una trattativa in corso con due costruttori. Alla fine i nomi usciti sono quelli di Volkswagen e Stellantis, entrambe desiderose di cresce nel mercato cinese. Le indiscrezioni degli ultimi giorni portano a pensare che il gruppo franco-italiano abbia avuto la meglio.