Veicoli elettrici per il trasporto merci: Koelliker sigla intesa con Regis

Koelliker, intesa con Regis per veicoli elettrici per trasporto merci

Accordo tra il Gruppo Koelliker e Regis Motors, società italiana di Regitec group che produce e progetta veicoli elettrici a uso professionale e sistemi powertrain. Grazie alla nuova partnership commerciale, il gruppo con sede a Milano, distribuirà in esclusiva sui mercati italiano, austriaco, greco e nei balcani Epic0, veicolo realizzato in Italia, totalmente elettrico e dedicato al trasporto di merci. Epic0, acronimo di Elettrico, Piccolo e a 0 emissioni, è pensato e progettato con standard automobilistici e caratterizzato da una scocca in acciaio e dimensioni compatte, con una lunghezza di 3,7 metri, una larghezza di 1,5 metri, una altezza di 1,7 metri e una portata di carico superiore di 790 chilogrammi.

Incentivi fino a 4mila euro

Il veicolo appartiene alla categoria dei quadriveicoli L7eCu e può beneficiare degli incentivi previsti per questa tipologia di veicoli, che arrivano fino a 4.000 euro. La gamma Epic0 è distribuita da Koelliker con due tagli di batteria, 14 kWh e 21 kWh. La batteria da 14 kWh, con tempi di ricarica di circa 4 ore, garantisce un’autonomia fino a 135 chilometri, mentre quella da 21 kWh, con tempi di ricarica di circa 3 ore, grazie all’on board charge da 6,6 kW, garantisce fino a 180 chilometri. Il veicolo può essere ricaricato presso le colonnine per la ricarica elettrica o attraverso una presa schuko o una wallbox. “Ancora una volta – ha commentato Marco Saltalamacchia, executive vice president & Ceo del Gruppo Koelliker – precorriamo i tempi rendendo disponibile sul mercato italiano un veicolo senza eguali. La partnership con Regis Motors rientra inoltre nella nostra strategia di affiancarci ad eccellenze italiane che fanno dell’innovazione e della ricerca la loro mission per essere sempre più competitivi sul mercato ed offrire soluzioni di mobilità che si adattano a qualsiasi esigenza”.

E c’è anche la minicar Microlino

Soltanto pochi giorni fa sempre Koelliker aveva annunciato un altro accordo nel segno della sostenibilità con la Micro Mobility Systems, azienda svizzera di proprietà della famiglia Ouboter e titolare del progetto Microlino. Nelle linee la mini auto è ispirata alle bubble cars degli anni 50, e soprattutto all’indimenticabile Isetta, un’antesignana del concetto di mobilità, frutto dell’ingegno italiano. La microcar con un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, facile da parcheggiare grazie alla sua compattezza di soli 2.5 metri di lunghezza massima e con un generoso bagagliaio di ben 230 litri, ha radici italiane e la produzione è interamente made in Italy, presso la sede de La Loggia (Torino). Piccola ma anche sicura: Microlino è il primo prodotto della sua categoria ad avere un telaio unibody in acciaio e alluminio, proprio come una classica automobile. Questo aspetto la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria che invece sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica. La microcar, che ha una velocità massima di 90 chilometri all’ora ed ha un’autonomia di 230 chilometri.

Gruppo Koelliker

Il Gruppo Koelliker, pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibile è nato nel 1936 e vanta una solida tradizione nell’importazione e vendita di automobili di marchi apprezzati dagli automobilisti italiani, tra cui la giapponese Mitsubishi e la coreana SsangYong. I veicoli commercializzati sono oltre quota 2 milioni.