Stop alle auto a diesel e benzina in Europa, c’è la data

La vendita di auto diesel e benzina in Europa

Dal 2035 le auto diesel e benzina non potranno più essere vendute in Europa. Lo ha deciso il Parlamento europeo, raggiungendo l’accordo tra i 27 Stati membri. Una decisione che rientra nel piano, che dovrebbe portare ad abbattere le emissioni del 55% entro il 2030 per arrivare a ridurre l’impatto climatico nel 2050.

In base all’accordo auto e furgoni con motori a combustione interna, ovvero benzina e diesel, saranno banditi. “L’accordo politico odierno tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue sulla vendita di auto nuove a zero emissioni a partire dal 2035 è una pietra miliare cruciale per raggiungere il nostro obiettivo climatico per il 2030. Stimolerà l’innovazione e la nostra leadership industriale e tecnologica”, ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il Parlamento ha deciso anche di mantenere il meccanismo di incentivazione per i veicoli a zero e basse emissioni fino al 2030. Una casa automobilistica che soddisfa i parametri a basse emissioni può ricevere dei premi in base agli obiettivi fissati.