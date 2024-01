Vendite auto, 2023 sotto la buona stella in Europa, ma non per l'elettrico

Nonostante un dicembre “nerissimo” il 2023 si è chiuso in positivo per le vendite di auto in Europa. L’Associazione europea dei costruttori (Acea), comunica infatti che le immatricolazioni nell’ area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito si sono attestate su 12.847.481 unità, il 13,7% in più rispetto al 2022. Si tratta, in ogni caso, di livelli ancora lontani dal periodo pre-pandemia: mancano all’appello 3 milioni di auto rispetto al 2019, quando le immatricolazioni superarono i 15,8 milioni. Tra l’altro, dopo 16 mesi consecutivi con dati in miglioramento,, nell’ultimo mese dell’anno si è assistito ad una brusca inversione di marcia, dovuta per la gran parte all’andamento negativo delle auto a batteria e delle ibride plug-in.

Senza incentivi le vendite elettriche crollano

Lo stop alle richieste di veicoli a spina è legato al crollo della domanda tedesca causata dallo stop agli incentivi. La Germania, infatti, registra un -23%, che va ad annullare il buon andamento degli altri Paesi. Considerando il sono mercato delle auto green, la fine dei bonus in Germania si è tradotto in un -47,6% delle elettriche e di un -74,4% per ibride plug-in. Ma oltre al dato tedesco a pesare sul dato 2023 c’è il -34,2% britannico. Considerando l’Europa nel suo complesso le ibride plug-in segnano un -7% annuale e un -33,5% mensile, le ibride crescono del 29,5% nel 2023 e del 26% nel mese. Bene anche le auto a benzina, in crescita, rispettivamente, del 10,6% e del 5,1%, mentre le diesel calano del 5,8% e del 9,1%. L’Italia resta fanalino di coda a dicembre nelle immatricolazioni di auto “a spina”, con una quota che sfiora il 5%. Nonostante il tracollo la Germania viaggia attorno al 15% seguita da Francia, Regno Unito e Spagna. Gara a sé fanno i Paesi del Nordeuropa con le auto elettriche in forte crescita oltre il 25%.

Considerandole atre alimentazioni il motore a benzina archivia il 2023 in crescita al 28,3% di quota (+0,8 punti) ed un mese di dicembre con 1/4 delle immatricolazioni in più (+4,7.). Il diesel scende al 17,8% di quota nell’intero 2023 (-2,1), con un dicembre in calo di quasi 5 punti al 15,6%. Il Gpl chiude il 2023 al 9,0%, in linea con la quota 2022 e con il risultato di dicembre.

Stellantis dietro a Volkswagen

Nella classifica annuale dei maggiori produttori, Stellantis chiude al secondo posto dietro il gruppo Volkswagen. Il costruttore franco-italiano ha registrato 2.128.625 veicoli, il 3,7% in più rispetto al 2022. Dicembre, con 136.016 immatricolazioni, mostra una flessione del 14,9%, per effetto di un calo generalizzato per i vari marchi in portafoglio: -14,6% per Peugeot, -7,3% per Opel/Vauxhall, -18,6% per Fiat, -13,4% per Citroën, -22,4% per Jeep, -14,1% per Alfa Romeo, -44,8% per DS e -44,1% per Maserati. Si salva solo la Lancia con un +15,9%. A dicembre tra l’altro Stellantis ha subito in Italia uno storico sorpasso da parte di Volkswagen. Per la prima volta nella storia, infatti, Fiat non è stato il marchio più venduto nel nostro Paese.

Tedesche di corsa

Il gruppo Volkswagen ha chiuso l’anno con 3.324.705 immatricolazioni e un miglioramento del 18,5%, mentre l’ultimo mese dell’anno mostra un calo dello 0,5% (pari a 273.176 targhe) legato, per lo più, ad alcuni dei brand di riferimento per Wolfsburg: -5% per Volkswagen, -8% per Audi, -40,2% per Porsche. Al contrario, Skoda segna un un +13,4%, Seat un +28,1%, Cupra un +20,9% e il polo del lusso composto da Bentley e Lamborghini un +2,3%. Nel mondo premium, il gruppo Bmw registra 913.955 vetture nei dodici mesi (+11,6%) e vede dicembre crescere del 5,7% (90.662 immatricolazioni) in virtù del +7,1% del marchio dell’Elica e del +0,3% della Mini. Positiva anche la Mercedes-Benz con una crescita annuale dell’8,3% (710.433 registrazioni) e un ultimo mese dell’anno a +0,5% (70.223) per effetto del +0,1% del brand della Stella a tre punte e del +10,4% della Smart.

Il gruppo Renault registra un +16,9% nei dodici mesi (1.242.293 targhe), mentre a dicembre flette del 3,8% a causa del -2,2% di Renault e del -6,5% della Dacia. Andamento contrastato anche per la Ford, con un +0,4% annuale (518.371 unità) e un -15,5% mensile (35.318), mentre la Volvo chiude l’anno in salita del 16,1% (287.150) nonostante il -10,3% di dicembre (30.478). La Jaguar Land Rover piazza 145.490 veicoli nell’intero 2023 (+21,4%) e 11.598 a dicembre (+32%). Infine, per la Tesla le immatricolazioni totali sono 366.326 (+56,9%), di cui 38.973 nell’ultimo mese (-30,2%).

Le asiatiche non frenano

Il gruppo Hyundai/Kia consolida il primo posto tra i costruttori asiatici: con 1.106.467 immatricolazioni, i coreani chiudono l’anno in crescita del 4,3%, mentre a dicembre assistono a un miglioramento del 5,1% con 77.059 targhe ed entrambi i marchi crescita: +6,8% per Hyundai e +3% per Kia. Il gruppo Toyota cresce del 10,2% nei dodici mesi (888.770 immatricolazioni) e del 3,2% nello scorso mese (71.449), con il marchio omonimo in crescita del 2,3% e la Lexus del 14,9%. A dicembre, la Nissan sale del 5,9% (+23,1% nel 2023), la Honda del 30% (-9,8%), la Mazda dell’1,9% (+30,2%) e la Suzuki del 22,7% (+41,6%), mentre la Mitsubishi perde il 44,6% (-25,1%).

L’Unrae: ” Incentivi fondamentali”

“Il dato di dicembre è un segnale preoccupante. Tra l’altro è ormai manifesto il forte ritardo italiano nella transizione energetica – sottolinea Andrea Cardinali, direttore generale dell’Unrae, l’ associazione delle case automobilistiche estere. – Il 2023 rappresenta purtroppo un altro anno perso in questa direzione”. “Ai fini della transizione é urgente correggere l’attuale schema incentivi – aggiunge Cardinali, ricordando che é in arrivo un Dpcm che sembra aver accolto le richieste dell’Unrae di estendere gli incentivi a tutte le imprese con bonus a importo pieno, di aumentare gli importi unitari dell’Ecobonus, e di riportare al 2024 i fondi inutilizzati nel 2022 e, nel corso dell’anno, anche quelli del 2023, per complessivi oltre 600 milioni“.