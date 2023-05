Vendite auto: Byd supera Volkswagen in Cina e prepara l'assalto all'Italia

Auto: Byd supera Volkswagen in Cina

Volkswagen non è più il marchio automobilistico più venduto in Cina. A compiere storico sorpasso, che pone fine ad una leadership che durava dal 2008, è Byd, gruppo di Shenzen con circa 300 mila dipendenti e all’avanguardia nei veicoli elettrici. Nei primi tre mesi dell’anno (dati Bloomberg) la Casa cinese ha effettuato 440 mila consegne contro le 427.247 dei marchi del gruppo tedesco. Il sorpasso avviene in anticipo rispetto ai tempi previsti. Il presidente di Byd, Wang Chuanfu aveva infatti dichiarato che la Casa mirava a superare Volkswagen “entro la fine dell’anno”.

Campanello d’allarme

La progressione delle vendite del colosso del Dragone è impressionante: Byd lo scorso anno ha infatti venduto 1,86 milioni di veicoli, più di quanto non abbia fatto nei quattro anni precedenti messi insieme. Non solo: il 70% delle auto elettriche vendute in Cina nel primo trimestre di quest’anno sono targate Byd contro un 6% di Vw. Ed anche se la casa tedesca non ne fa un dramma (“Byd è molto forte – ha dichiarato il Ceo del gruppo tedesco Oliver Blume– Alla fine però non tutto riguarda il volume”) il sorpasso sancisce la fine dell’epoca che vedeva la Cina terra di conquista per i marchi del Vecchio Continente. E dunque è un campanello d’allarme per tutti i produttori occidentali.

Da conquistati a conquistatori

La Byd non vince solo in casa propria, ma è capofila di un nutrito gruppo di colossi cinesi che hanno nel mirino il mercato europeo. Il marchio di Shenzen è già presente in diversi Paesi del Vecchio Continente tra cui Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Germania. Al momento, le vendite non sono ancora partite in Italia ma è già stato annunciato che due modelli saranno commercializzati nei prossimi mesi. A livello globale, il marchio è presente in oltre 70 Paesi.

Non solo auto