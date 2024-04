Accelerano le ibride, le elettriche vanno fuoristrada, diesel e benzina sotto il 50%. E’ la fotografia del mercato delle auto in Europa che a marzo fa registrare una battuta d’arresto ( – 2,8%) dopo mesi di crescita. Secondo i dati forniti dall’Acea, l’associazione dei costruttori, lo scorso mese le immatricolazioni nella area composta da Ue, Paesi Efta e Regno Unito sono state 1.383.410, il 2,8% in meno rispetto al 2021. Resta positivo il consuntivo dei primi tre mesi che evidenzia e una crescita del 4,9%, un tasso che però risulta più che dimezzato rispetto al +10,9% registrato nel primo bimestre. Prendendo in considerazione la sola Unione europea il calo più vistoso è quello della Germania (-6,2%) seguono con il 4,7% la Spagna, il 3,7% l’Italia e l’1,5% la Francia per una contrazione generale del 5,2%. Il Regno Unito, invece, ha messo a segno un +10,4%.

Auto a spina flop, ibride quasi al 30%

Crisi senza fine, dicevamo, per le auto elettriche pure che anche a marzo vedono un flop di vendite con la quota che scende dal 13,9% al 13%. Prosegue invece la corsa delle ibride che salgono dal 24,4% al 29%. Benzina e diesel hanno conquistato meno della metà del mercato (47,8%, contro il 51,8% di marzo 2023). In sostanza l’endotermico (sommando ibride, benzina e diesel) arriva all’80% del mercato. Anche tenendo conto della sola Ue si conferma il momento critico delle elettriche, che dopo il -15,4% di febbraio perdono l’11% anche per via del crollo tedesco (-28,9%). Male anche le ibride plug-in (-6,5%), le auto a benzina (-10,2%) e quelle a gasolio (-18,5%), ormai in caduta libera da diversi mesi. Si salvano le ibride non ricaricabili, con un +12,6%, e le motorizzazioni alternative: le auto a metano, Gpl e altri combustibili gassosi crescono dell’8,1%.

Stellantis in calo, Renault cresce, precipita Tesla

Tra i maggiori gruppi automobilistici, Stellantis targa 228.740 vetture e perde l’8,7%. In contrazione quasi tutti i brand: -12,7% per Peugeot, -10% per Opel/Vauxhall, -3% per Citroën, -8,3% per Fiat, -3,8% per Lancia, -11% per Alfa Romeo, -24,5% per DS, -35,1% per Maserati, Dodge e Ram. In controtendenza la sola Jeep, con un +7,2%. Segno rosso anche per il gruppo Volkswagen:, le immatricolazioni mensili ammontano a 323.773 unità, il 6,6% in meno rispetto a febbraio 2023. In calo il marchio di Wolfsburg (-6,8%), Audi (-20,3%), Seat (-0,2%) e il polo del lusso composto da Bentley e Lamborghini (-30,8%). In crescita Skoda (+1,9%), Cupra (+5,2%) e Porsche (+9,2%). Nel mondo premium, il gruppo Bmw registra 96.961 vetture e subisce una perdita dello 0,9%, con il brand dell’Elica in miglioramento del 7,7% e la Mini in calo del 28,5%. Sale la Mercedes-Benz: le targhe mensili sono 81.717, in aumento del 2,8% per effetto del +3,2% della Stella a tre punte e del -10,5% della Smart. Cresce invece il gruppo Renault (+ 2,7%), con la Losanga in aumento del 6,3%, la Dacia giù del 2,2% e l’Alpine in aumento del 137,8%. In territorio negativo la Ford: le 48.161 registrazioni implicano una contrazione del 21,7%. Crescono a doppia cifra la Volvo (+32,5% e 38.582 targhe) e la Jaguar Land Rover (+13,6% e 24.649). Precipita Tesla, con 40.109 targhe (-34,9%). Il gruppo Hyundai/Kia, con 112.692 immatricolazioni, si conferma al primo posto tra i costruttori orientali nonostante un calo del 5,6%: risultano in contrazione sia il marchio Hyundai (-5,2%), sia il brand Kia (-5,9%). Il gruppo Toyota, invece, guadagna il 10,9% (102.400 targhe), con il marchio omonimo in miglioramento dell’8,6% e la Lexus del 55,7%. La Nissan sale del 19,3% (51.988), la Honda del 64% (12.754), la Suzuki del 19,9% (24.109) e la Mitsubishi del 206,6% (11.586). La Mazda, invece, perde il 14,5% (20.227). Infine, Saic Motor, proprietaria del marchio britannico MG, segna un +8,5% grazie a 25.992 immatricolazioni.

Promotor: necessari nuovi incentivi e no allo stop 2035

“La ripresa del mercato delle auto iniziata in agosto 2022 – spiega Il Centro studi Promotor, – si è interrotta nel mese scorso. Le cause della frenata di marzo, che tra l’altro ha interessato quattro dei cinque maggiori mercati europei è da attribuire alla debolezza della domanda dei privati, che appaiono fortemente penalizzati dagli aumenti di prezzi degli ultimi anni, ma anche nella frenata nelle immatricolazioni di autovetture elettriche”. “Il mercato dell’auto elettrica – aggiunge Promotor, – appare sempre più fortemente condizionato dalla presenza e dall’entità di incentivi all’acquisto, anche se incominciano a manifestarsi perplessità a livello del pubblico sulla opportunità delle scelte politiche dell’Unione Europea e del Regno Unito sulla transizione energetica nel settore della mobilità e ciò anche perché nel resto del mondo si prevedono incentivi all’auto elettrica, ma al momento non si prevede la messa al bando dei motori a combustione interna”. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, sostiene che “sulla domanda sta influendo certamente l’attesa dei nuovi incentivi ripetutamente annunciati dal governo, ma non ancora operativi. E in ogni caso forti perplessità stanno emergendo sulla tenuta delle quotazioni delle auto elettriche usate, che non beneficiano (o non beneficiano ancora) di incentivi”. In ogni caso secondo Quagliano “l’auto elettrica per il suo costo elevato, senza incentivi generosi al momento non è alla portata della maggioranza degli italiani”.