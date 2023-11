Vendite auto, anche ottobre positivo. Bene le benzina, elettrico in ripresa

Le Case europee in chiaroscuro

A ottobre Stellantis conta 44.346 immatricolazioni, il 15,42% in più rispetto a un anno fa. Tra i vari brand spicca la performance dell’Alfa Romeo con un +48,23% (2.434 immatricolazioni). Citroën perde il 4,19% (5.150), DS l’1,28% (464), Maserati il 13,2% (309) e Opel il 4,25% (3.288). In crescita tutti gli altri: +21,27% per la Fiat (16.236), +36,8% per la Jeep (6.818), +15,6% per la Lancia (4.223) e +5,96% per la Peugeot (5.424). Per Volkswagen le immatricolazioni totali sono 21.005, per un incremento del 17,97%. L’Audi cresce del 76,3% (5.781 registrazioni), la Cupra del 59,69% (1.640), la Seat del 34,65% (1.127), la Skoda del 46,41% (2.688) e la Volkswagen del 12,94% (9.750).

Giù la Lamborghini, con un -44,12% e 19 immatricolazioni. Renault registra una crescita del 46,88% grazie a 15.762 immatricolazioni, di cui 7.685 sono del marchio della Losanga (+31,59%) e 8.077 della Dacia (+65,14%). Performance positive pure per la Ford, anche se con tassi più contenuti: le 6.821 registrazioni implicano un miglioramento del 3,15%. Le immatricolazioni della Bmw sono pari a 6.601, il 3,11% in meno rispetto a un anno fa: il marchio Bmw cresce dell’11,2% (5.353 targhe), mentre la Mini è in calo del 37,57% (1.248). In territorio positivo la Mercedes-Benz, con un +8,91% e 5.366 vetture registrate: il brand della Stella a tre punte sale del 5,12% (4.685 immatricolazioni) e la Smart del 44,89% (681).

Tra gli altri marchi del segmento premium, le immatricolazioni della Volvo si attestano su 1.338 unità, il 9,29% in meno rispetto a un anno fa. Il gruppo Jaguar Land Rover ne registra 1.340 (+48,23%), di cui 162 per il marchio del Giaguaro (-8,47%) e 1.178 per il brand delle fuoristrada (+62,04%). Nel segmento delle sportive di lusso la Porsche cresce del 62,85% (938 immatricolazioni), mentre la Ferrari passa da 43 a 61 targhe e l’Aston Martin da 4 a 1o.