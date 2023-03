Vertice dei Paesi Ue contrari allo stop alle auto diesel e benzina. Ci sarà anche Salvini

Lunedì l’incontro dei Paesi contrari allo stop a diesel e benzina

E’ fissata per lunedì prossimo a Strasburgo la riunione dei Paesi “scettici” per discutere del bando delle auto endotermiche. Il summit è stato organizzato dal ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca, Martin Kupka a Strasburgo e dovrebbe vedere la partecipazione di tutti quegli Stati europei che stanno contrastando il passaggio all’elettrico a tappe forzate. Una compagine che si va allargando dopo il clamoroso altolà di alcuni giorni fa ( grazie al “no” di Italia, Germania, Polonia e Bulgaria) al provvedimento che prevede lo stop alla vendita di auto diesel e benzina dal 2035.

Il ministro italiano

Una riunione che quasi certamente vedrà la partecipazione dello stesso Matteo Salvini. Una nota del Mit fa sapere che “il vicepremier e Ministro Matteo Salvini, in piena sintonia con la Presidente Giorgia Meloni e con il resto del governo, si sta confrontando con i colleghi di Germania, Repubblica Ceca e degli altri Paesi che hanno espresso dubbi e contrarietà rispetto alla proposta della Commissione. In questo senso “non si esclude una missione lampo” al vertice. “Gli obbiettivi – viene spiegato – sono quelli di accompagnare la transizione con buonsenso, tutelando posti di lavoro ed il futuro della filiera italiana ed europea dell’automotive”.

E a sottolineare la piena sintonia tra Roma e Berlino ci hanno pensato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e l’omologo tedesco Christian Lindner, che si sono incontrati al Mef, ribadendo “la necessità di continuare a sostenere il rinvio dell’addio nel 2035 per i motori a benzina e diesel investendo tutto sul futuro elettrico”. “Una decisione ideologica – ha detto Giorgetti – che non serve né alla nostra economia ma nemmeno fa bene all’ambiente”.

Come si è arrivati alla riunione di lunedì

La riunione di lunedì è un vero e proprio schiaffo alla linea di dogmatico ambientalismo perseguita dalle autorità di Bruxelles. Si parlerà di 2035 ma anche dello standard Euro 7 giudicato da Praga “irrealistico e dagli scarsi benefici ambientali”. Ma come si è arrivati ad un simile passo? Proprio Berlino dieci giorni fa, all’ultimo momento, aveva minacciato di astenersi dal voto definitivo in ambito Coreper (gli ambasciatori Ue) sull’ultimatum 2035 se non fosse stata accolta la richiesta di inserire una deroga per gli e-fuel. La posizione dei tedeschi, che affiancava quella di Italia, Bulgaria e Polonia, aveva colto di sorpresa le istituzioni europee: Parlamento, Commissione e Consiglio davano per scontato il via libera.

Il rischio-bocciatura

Il rischio era quello di una sonora bocciatura e la presidenza di turno della Ue (la Svezia) si era vista costretta a cancellare l’esame del provvedimento e a rinviare a “data da destinarsi” la votazione. Il bando non rientra tra le materie da votare all’unanimità, bensì tra quelle per le quali serve solo la maggioranza qualificata, ossia il voto favorevole del 55% degli Stati membri (15 Paesi su 27) e almeno il 65% della popolazione Ue rappresentata. Il meccanismo prevede esplicitamente quindi la possibilità che si crei una minoranza di blocco. Ipotesi emersa con forza in seguito al voto contrario formalizzato da Italia e Polonia, all’astensione della Bulgaria e alle istanze della Germania. E che ora vede anche schierata anche la Repubblica Ceca, e secondo fonti di Bruxelles, anche altri Paesi dell’Unione.