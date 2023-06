Volkswagen prepara la rivoluzione: sarà la più grande riorganizzazione degli ultimi decenni

Volkswagen sta preparando la “più grande riorganizzazione degli ultimi decenni”. La rivoluzione, rivela un giornale tedesco, sarà discussa nel corso del consiglio di sorveglianza in queste ore. L’amministratore delegato Oliver Blume intende poi presentare i punti principali agli investitori in occasione di un capital markets il 21 giugno. Il gruppo prevede di aumentare gli utili di circa 3 miliardi di euro all’anno grazie al contributo di tutti i marchi che comprendono Volkswagen, Skoda e Seat.

Meno vendite più margini

Il 2022 per la Casa tedesca si è chiuso con meno vendite, ma più ricavi e margini. I ricavi complessivi sono saliti dell’11,6%, raggiungendo i 279,2 miliardi di euro, grazie alle vendite di veicoli meglio equipaggiati e a un migliore mix dei prezzi. Le consegne di veicoli completamente elettrici (Bev) sono aumentate in modo significativo, mentre il numero totale di veicoli consegnati è leggermente diminuito del 7% (8,263 milioni di unità contro 8,882 milioni nel 2021) a causa della carenza di semiconduttori, delle interruzioni nella catena logistica e delle interruzioni delle forniture in Cina. In totale sono stati consegnati ai clienti 572.100 auto full electric, il 26% in più rispetto all’anno precedente (ora è il 7% delle consegne totali).

Un buon 2023, ma non basta

Per l’anno in corso si prevede che le consegne complessive di veicoli aumenteranno a circa 9,5 milioni grazie soprattutto al forte portafoglio ordini, mentre i problemi della catena logistica e di fornitura dei semiconduttori dovrebbero attenuarsi. La Casa di Wolfsburg stima inoltre un aumento del fatturato del 10-15% rispetto all’anno precedente. In termini di risultato operativo del gruppo, per il 2023 si prevede un rendimento operativo sulle vendite compreso tra il 7,5 e l’8,5%.

Volkswagen sta poi accelerando le sue attività di trasformazione e sta investendo nel software e nel settore delle batterie e nelle piattaforme Bev per prepararsi al lancio di importanti prodotti a partire dal 2024. Di conseguenza, la spesa in ricerca e sviluppo è aumentata a 18,9 miliardi di euro nel 2022, con un rapporto dell’8,1% rispetto ai ricavi del settore automobilistico. Risultati positivi, ma che evidentemente non soddisfano il management. Che è pronto alla grande ristrutturazione.