Il Wyoming vuole vietare le auto elettriche dal 2035

Il Wyoming vuole spegnere l’auto elettrica

Nel meno popoloso Stato degli Usa i legislatori si preparano infatti a discutere un disegno di legge che ha l’obbiettivo di ridurre gradualmente le vendite di auto elettriche sino ad arrivare al divieto totale nel 2035. Proprio quel 2035, anno indicato dall’Unione Europea per fare l’esatto contrario, ovvero vietare la vendita di auto a combustibili fossili.

I firmatari dell’iniziativa, guidati senatore dello stato Jim Anderson hanno anche lanciato un appello alle industrie ed ai cittadini del Wyoming chiedendo di “fare il proprio dovere civico per resistere ai veicoli elettrici”. E copie della risoluzione sono state inviate alla Casa Bianca, ai leader del Congresso e il governatore della California (lo Stato Usa maggiormente impegnato nel passaggio all’elettrico).

L’intervento è a difesa della filiera petrolifera

Il motivo, secondo il preambolo del disegno di legge, è la difesa dell’industria petrolifera di Stato e la tutela dei posti di lavoro di benzinai e trasportatori. Ma i contrari all’elettrico puntano anche l’indice sull’alto impatto ambientale legato allo smaltimento delle batterie e sul quasi monopolio da parte della Cina delle principali componenti delle auto green . “Se non ti piacciono le nostre auto a benzina – ha seccamente dichiarato Jil Anderson – beh, a noi non piacciono le tue auto elettriche”.

Il disegno di legge ha forti possibilità di essere approvato, dato lo stretto controllo repubblicano di entrambe le camere della legislatura del Wyoming – e anche se alla fine avrebbe scarso impatto a livello generale, contribuirebbe a riaccendere un dibattito sulla transizione all’auto elettrica che la Stessa Casa Bianca considera già chiuso.

Il senatore Brian Bonner, un altro politico che sta dietro il disegno di legge, è quindi sceso in campo per rispondere alle reazioni ironiche provenienti dalla California. Bonner, al quotidiano locale Cowboy State Daily, ha confermato che in agenda ci sarà la votazione al provvedimento. Inoltre ha aggiunto che la questione, “tutt’altro che ironica è invece molto seria e merita una discussione pubblica”.

Certo è che la notizia non avrà divertito il presidente Joe Biden

All’inizio del suo mandato, il presidente statunitense aveva dichiarato di voler portare i veicoli elettrici al 50% delle vendite negli Stati Uniti. La quota di mercato dei Bev (Battery electric vehicles) negli Usa è stata del 5,1% tra gennaio e ottobre 2022. E anche se è ancora contenuta rispetto alla forte presenza di veicoli con motore a combustione, risulta in decisa crescita rispetto agli anni precedenti.

Nonostante i progressi, il mercato statunitense delle auto elettriche è in ritardo rispetto a quello europeo. I dati Jato relativi a 23 mercati europei mostrano che questi veicoli hanno rappresentato il 12% delle immatricolazioni di auto nuove fino a ottobre (con però forti differenze tra Nord e Sud Europa). Anche in Europa negli ultimi mesi si è però riacceso il dibattito sulla transizione all’elettrico a tappe forzate con proprio alcune delle motivazioni addotte dai parlamentari del Wyoming.