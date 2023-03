Anima Holding, Fsi salirà al 9,6%. Patrizia Grieco nuovo presidente

Anima Holding, Fsi salirà al 9,6%

Anima Holding rinnova il cda con Alessandro Melzi d’Eril confermato amministratore delegato e Patrizia Grieco, in uscita da Mps, nuovo presidente. Allo stesso tempo l’asset manager italiano resta il candidato ideale su cui costruire future aggregazioni non solo tra le Sgr ma anche tra gli istituti di credito. “Possiamo essere un valore per le banche” in caso di M&A anche perché “abbiamo dimostrato flessibilità e che possiamo aggiungere valore e non toglierlo”, spiega l’ad.

E anche in quest’ottica Fsi che con l’annullamento di oltre 17 milioni azioni proprie, approvato dall’assemblea, salirà dal 9 al 9,6%, ha investito nel gruppo. “Credo che abbia deciso di acquistare un ammontare così elevato perché vede un’azienda ben gestita, con un potenziale e del futuro”, rileva Melzi d’Eril. Futuro che passa anche dalla chiusura dell’acquisizione dell’80% della Sgr Castello. Anima sta presentando i “vari filing alle Authority” e “auspicabilmente” il closing sarà “per fine maggio”, dice l’ad. Siamo “molto contenti” di questa operazione che si inserisce in “una strategia” che punta “sugli alternativi con un profilo istituzionale”, rileva Melzi ricordando la natura di “aggregatore” di Anima.

Patrizia Grieco nuovo presidente

Tornando al nuovo board che sarà di 11 componenti, oltre a Grieco e all’ad, della lista presentata da Banco Bpm (primo azionista con il 20,6%) sono stati nominati Gianfranco Venuti, Costanza Torricelli e Giovanna Zanotti. Di quella di Poste (11,16%) e Caltagirone (3,2%) Maria Cristina Vismara e Fabio Corsico. Per Fsi Marco Tugnolo mentre Francesco Valsecchi, Paolo Braghieri e Karen Sylvie Nahum per Assogestioni. Infine, quanto alle partnership, quella con il Monte dei Paschi di Siena che scadrà nel 2030, “è molto buona, va avanti da quasi 15 anni e ad oggi – sottolinea l’ad di Anima – non è in discussione”.