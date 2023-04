Arca Fondi, nel 2022 margine operativo stabile a 141,5 milioni

Arca Fondi ha chiuso il 2022 con un margine operativo di 141,5 milioni, sostanzialmente invariato rispetto ai 141,3 milioni del 2021. E’ quanto emerge dal bilancio consolidato approvato dall’assemblea di Arca Holding. L’utile di esercizio, spiega una nota, “si conferma su valori molto elevati raggiungendo i 57,5 milioni anche grazie all’eccellente efficienza operativa che, con un cost/income del 35%, pone la Sgr tra i player best-in-class a livello mondiale”.

Nel 2021 l’utile netto era stato di 78,6 milioni. “Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti – ha spiegato l’amministratore delegato Ugo Loeser – specialmente in un contesto di mercato complesso come quello del 2022″. Nel 2022 la raccolta netta ha superato gli 1,8 miliardi, con un tasso di crescita rispetto al patrimonio del 5,6%. “Nel 2023 – ha aggiunto Loeser – continueremo a focalizzarci sullo sviluppo di soluzioni di frontiera sia nel settore dei fondi Esg, lanciando prodotti come l’innovativo Arca Social Leaders 30, sia nel settore dei private markets con iniziative di private equity sulle Pmi italiane”.