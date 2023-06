Messina (Intesa Sanpaolo): "Le banche fanno utili, giusti gli aumenti ai dipendenti"

Giusti gli aumenti di stipendio per i bancari, anche “consistenti”. “Accettabile” la richiesta dei sindacati di un aumento di 435 euro. Con queste parole Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo, strappa l’applauso alla platea del congresso della Fabi, il principale sindacato dei bancari italiani. Malgrado le tensioni proprio con le organizzazioni di rappresentanza seguite all’uscita, da parte di Intesa, dal tavolo dell’Abi. Secondo Messina, le banche italiane grazie al rialzo dei tassi sono tornate a fare forti profitti. Per questo, spiega il manager, i dipendenti hanno diritto a consistenti aumenti di stipendio.

Intesa accetterà le richieste dei sindacati

Il manager ha approfittato dell’occasione per annunciare che la Intesa Sanpaolo, “primo datore di lavoro privato del Paese”, accetterà la richiesta economica fatta dai sindacati nella piattaforma per il rinnovo del contratto di lavoro. La banca «non farà nessun tipo di approccio negoziale sulle richieste economiche» dei sindacati, che hanno chiesto un aumento di 435 euro. Secondo Messina, in un momento in cui la redditività delle banche torna a crescere «non è accettabile non dare ai lavoratori un incremento consistente».

Sforzo tra banche e sindacati

Per il numero uno di Intesa Sanpaolo, «400 euro» fanno la differenza per un dipendente bancario vista la situazione attuale. Quella dei sindacati ha spiegato, è una richiesta “accettabile”. Ed è possibile “immaginare uno sforzo tra banche e sindacati per una distribuzione degli utili anche alle persone che lavorano in banca”. Il banchiere ha ricordato inoltre di aver fatto tutta la sua carriera in banca dove ha iniziato da «impiegato di prima» con una retribuzione che oggi sarebbe di 500 euro.

Ma sull’Abi resta la distanza

Ma se sugli aumenti ha raccolto gli applausi della platea, resta la distanza con il sindacato sull’uscita dall’Abi. «Siamo il più grande datore di lavoro privato in Italia. Abbiamo come priorità quella di tutelare le 70 mila persone che lavorano nella nostra banca per realizzare un contratto che possa essere considerato il migliore che possa essere firmato. È una scelta che deriva dalla nostra dimensione aziendale», ha spiegato Messina. Secondo il manager, «ci siano percorsi di convergenza da realizzare in futuro è ragionevole che possa accadere».