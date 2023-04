Banca Marche, per la Corte Ue la Commissione non è responsabile del mancato salvataggio

Se c’è un responsabile per il mancato salvataggio di Banca Marche non è certo la Commissione europea. Di conseguenza non v’è alcun diritto al risarcimendo per la Fondazione azionista. Parola della Corte europea che segna così la fine di una lunga polemica sulla possibilità di mettere in sicurezza l’istituto di credito marchigiano prima del tracollo.

All’indomani della debacle, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro ed altre quattro banche marchigiane avevano impugnato innanzi alla Corte di Giustizia la sentenza del Tribunale dell’Unione del 30 giugno 2021, che aveva rigettato la loro richiesta di risarcimento danni nei confronti della Commissione Europea.

Alla base della richiesta il fatto che, secondo la Fondazione, Bruxelles aveva impedito il salvataggio della Banca delle Marche da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). “Con la sentenza in data odierna, la Corte respinge l’impugnazione e conferma la sentenza del Tribunale” chiarisce una nota della Commissione. Sfuma l’ipotesi di un risarcimento.

La storia

La Banche delle Marche è finita in amministrazione straordinaria nell’ottobre 2013. All’epoca i commissari tentarono di risolvere la crisi con un intervento di sostegno da parte del Fitd. Ma la Commissione pensò bene di inviare quattro lettere alle autorità italiane, comunicando che l’intervento poteva configurare un aiuto di stato. Per questo, secondo Bruxelles, sarebbe stato opportuno aprire una procedura formale per l’approvazione europea.

Ma la banca aveva bisogno di una urgente ricapitalizzazione. E, in assenza dell’intervento del Fitd, la Banca d’Italia optò per una procedura di risoluzione. Un intervento analogo da parte del Fitd in favore di Banca Tercas venne del resto censurato dalla Commissione e considerato aiuto di stato illegale e incompatibile con le regole della concorrenza. La Corte di Giustizia ha però successivamente annullato quest’ultima decisione, affermando l’insussistenza di un aiuto di Stato.

Sulla scia del caso Tercas, le banche interessate hanno chiesto l’intervento del Tribunale dell’Unione

Hanno contestato l’erroneità della posizione della Commissione in ordine alla natura di aiuto di Stato dell’intervento di Fitd in favore della Banca delle Marche. I ricorrenti hanno puntualizzato che il Fit è un fondo di diritto privato al quale partecipano soltanto soggetti privati. Di conseguenza ne deriverebbe l’erronea posizione della Commissione alla scelta della Banca d’Italia di sciogliere la Banca delle Marche.

Uno scioglimento che avrebbe causato danni alle ricorrenti nelle loro qualità di azioniste e obbligazioniste subordinate di Banca delle Marche e di qui la richiesta di risarcimento alla Commissione per responsabilità extracontrattuale. Così a giugno 2021, il Tribunale Ue ha stabilito che non esisteva un nesso causale “sufficientemente diretto tra il comportamento ritenuto illecito della Commissione ed il pregiudizio dedotto dalle ricorrenti”.

In particolare, secondo il Tribunale, non c’era prova sufficiente a dimostrare che la decisione delle autorità italiane sia stata condizionata in modo determinante dalla Commissione e che non abbiamo deciso in autonomia.

Detta in altri termini, per il Tribunale, la risoluzione di Banca delle Marche da parte delle autorità italiane è stata determinata dal suo stato di dissesto. Per tale ragione, pur avendo impedito l’intervento di salvataggio da parte del Fitd, la Commissione non può essere considerata responsabile della decisione di risoluzione di Banca delle Marche.