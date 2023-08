Banca Mediolanum, utile sale a 363 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) – Banca Mediolanum, big italiana del risparmio gestito, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto pari a 363,3 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a 112,65 miliardi di euro, risultando in incremento del 12% rispetto al 30 giugno scorso e del 9% dalla fine del 2022.

Il buon andamento dei mercati finanziari nei primi sei mesi, supportato dalla stabilità della raccolta netta in prodotti di risparmio gestito, ha consentito di ottenere Commissioni Nette per 509,6 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto al primo semestre 2022. Il Margine da Interessi pari a 347,3 milioni di euro è in crescita del 107% anno su anno grazie al rapido incremento dei tassi di interesse e al peso della componente variabile nella composizione del portafoglio crediti e dei titoli detenuti dalla Tesoreria

Nei primi sei mesi raccolta netta a 4,7 miliardi

“Il primo semestre del 2023 si è chiuso con un ottimo utile e dimostra la forza del nostro modello di business capace di generare valore in ogni fase del ciclo macroeconomico – ha commentato l’ad Massimo Doris – In questi primi 6 mesi i clienti hanno continuato ad affidarci i propri risparmi generando 4,7 miliardi di raccolta netta, un contributo significativo alla crescita delle masse, che hanno raggiunto i 112,7 miliardi di euro, un 9% in più rispetto alla fine del 2022″.



“Da segnalare poi l’impatto del margine da interessi, più che raddoppiato rispetto al primo semestre dello scorso anno per il forte aumento dei tassi di interesse – ha aggiunto – Ciò ci ha altresì permesso di realizzare importanti iniziative con tassi promozionali a favore della clientela. Sottolineo, infine, la stabilità e sostenibilità del nostro stato patrimoniale, con il costo del rischio estremamente contenuto pari a 19 punti base e il CET1 Ratio al 21,5%”.

Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 16,95 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al 31 dicembre 2022 e del 10% anno su anno. L’incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo rimane contenuta e pari allo 0,73%.

I volumi commerciali al 30 giugno 2023 ammontano a 6,46 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 6,34 miliardi dello scorso anno. La Raccolta Netta Totale è stata positiva per 4,69 miliardi di euro, in aumento dell’8% anno su anno, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto 2,16 miliardi di euro, in diminuzione del 31%.