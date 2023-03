Banca Profilo, il cda approva il bilancio 2022: dividendo di 0,014 euro

Banca Profilo, dividendo di 0,014 euro

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Profilo ha deliberato la distribuzione di un dividendo a valere sui risultati economici del 2022 di 0,014 euro per azione. Rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento registrato l’8 marzo 2023 risulterebbe un rendimento (dividend yield) pari al 6,6%.

Il CdA ha approvato il bilancio 2022, confermando i risultati preliminari approvati il 9 febbraio con l’utile netto consolidato a 11,1 milioni di euro (+18% a/a al netto della plusvalenza da cessione BPdG del 2021). Tutte le principali grandezze economiche in crescita anno su anno: ricavi netti consolidati +6,2% e risultato operativo +9,6%.

Infine, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti per il giorno 20 aprile 2023 e, solo occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2023.