Banca Sistema lancia Art-Kredit: opere d'arte in pegno per avere finanziamenti

Banca Sistema lancia Art-Kredit

Anche gli oggetti d’arte posseduti possono servire per ottenere finanziamenti. Kruso Kapital, controllata del Gruppo Banca Sistema, ha lanciato art-Kredit, ossia un finanziamento a breve termine che viene concesso a fronte della costituzione in garanzia di opere d’arte, nel rispetto del valore massimo concedibile pari ai 2/3 del valore di stima.

Art-Kredit si inserisce nel contesto dell’art lending, forma di finanziamento in cui un’opera d’arte viene utilizzata dal suo proprietario come garanzia per ottenere un credito, procurarsi la liquidità necessaria per diversificare il proprio portafoglio, investendo in altre operazioni finanziarie, ottenere le risorse necessarie ad ampliare la propria collezione o investire nell’acquisto di ulteriori opere d’arte, trasformando l’opera d’arte in un vero e proprio asset operativo.

I beni che possono fornire garanzia

Beni a garanzia del finanziamento possono essere opere d’arte o oggetti di valore (es. arte contemporanea, moderna, antica, numismatica di materiale diverso da oro). Le opere d’arte e gli oggetti vengono stimati da periti esperti e la loro custodia è coperta da assicurazione. La durata del finanziamento è di 6 mesi, rinnovabile per la stessa durata a discrezione della società.

“Con questo servizio trasformiamo oggetti di valore e opere d’arte in veri e propri asset grazie ai quali è possibile ottenere un finanziamento e realizzare quindi progetti per il futuro- ha detto Giuseppe Gentile, Direttore Generale di Kruso Kapital- Art-Kredit è un prodotto flessibile che permetterà sempre più di massimizzare le sinergie con la nostra casa d’aste Art-Rite. In quest’ottica esperti di opere d’arte saranno a disposizione per alcune giornate di valutazione gratuita presso le filiali di Kruso Kapital, già il prossimo 12 e 13 aprile nella filiale di Roma”.