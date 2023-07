Banche: stretta sul credito, domanda di prestiti in forte calo

Stretta sul credito delle banche, domande di prestiti in calo

Gli standard creditizi, ovvero le linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti, per i prestiti o le linee di credito alle imprese si sono ulteriormente inaspriti nel secondo trimestre del 2023 nell’area euro. La percentuale netta di banche che hanno segnalato un inasprimento è stata inferiore rispetto al trimestre precedente. Attestandosi al 14%, rispetto al 27% nel primo trimestre, in linea con quanto previsto dalle banche. È quanto emerge dal Bank lending survey (Bls) della Banca centrale europea (Bce) del mese di luglio.

“Significativo indebolimento” della dinamica dei prestiti

“L’ampliamento dei margini di prestito e l’aumento dei tassi di interesse hanno rappresentato il principale effetto restrittivo. Riflettendo la continua trasmissione di tassi di mercato più elevati ai tassi sui prestiti per imprese e famiglie”, si legge nel documento. La stretta netta cumulata dall’inizio del 2022 è stata “sostanziale”. E i risultati del Bls hanno fornito prime indicazioni sul “significativo indebolimento” della dinamica dei prestiti osservato dallo scorso autunno.

Le banche hanno inoltre segnalato un ulteriore inasprimento netto dei propri standard creditizi per i prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni e per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie (percentuali nette rispettivamente dell’8% e del 18%). Per le famiglie la stretta netta è stata meno marcata rispetto al trimestre precedente per i mutui per la casa, mentre è stata più marcata per il credito al consumo.

Per il terzo trimestre del 2023, le banche dell’area euro prevedono “un ulteriore, seppur più moderato, inasprimento netto” dei criteri di concessione del credito sui prestiti alle imprese e criteri di concessione del credito invariati sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. Per il credito al consumo, le banche dell’area dell’euro si aspettano un inasprimento netto minore degli standard creditizi.

Domanda di prestiti a imprese

Le banche hanno registrato un forte calo della domanda da parte delle imprese di prestiti o utilizzo di linee di credito nel secondo trimestre del 2023, che è sceso al minimo storico dall’inizio dell’indagine nel 2003. Il calo netto è stato ancora una volta sostanzialmente più forte di quanto previsto dalle banche nel trimestre precedente. L’aumento dei tassi d’interesse e il minor fabbisogno di finanziamento per gli investimenti fissi sono stati i principali motori della riduzione della domanda di prestiti. Per il terzo trimestre del 2023 le banche prevedono un ulteriore calo netto della domanda di prestiti alle imprese, anche se molto più contenuto rispetto al secondo trimestre.

Funding

Secondo le banche intervistate, l’accesso al funding è peggiorato nella maggior parte dei segmenti di mercato nel secondo trimestre del 2023, in particolare per la raccolta retail. Il deterioramento netto segnalato nell’accesso ai finanziamenti al dettaglio può riflettere una maggiore concorrenza per i depositi retail. Anche alla luce dell’attuale contesto di tassi di interesse più elevati e deflussi di depositi overnight. Per i titoli di debito, il deterioramento riflette rendimenti delle obbligazioni bancarie leggermente superiori rispetto alla fine del primo trimestre. Mentre l’accesso ai mercati monetari è rimasto sostanzialmente invariato.

Crediti deteriorati (Npl)

Nella prima metà del 2023 le banche dell’area euro hanno registrato un “netto inasprimento” dei coefficienti dei crediti deteriorati (Npl) sulle loro condizioni di prestito. I coefficienti Npl hanno avuto un impatto sostanzialmente neutro per i prestiti immobiliari. Le banche hanno fatto riferimento a una maggiore percezione del rischio e alla loro minore tolleranza al rischio. Come fattori principali alla base del contributo dei coefficienti Npl all’inasprimento delle condizioni di prestito.