Banche, utili record nel 2023. Ma aumentano le incertezze

Banche, utili record e incertezze sul futuro

Gli utili delle banche italiane potrebbero superare i 43 miliardi di euro nel 2023, secondo una ricerca del sindacato dei bancari Fabi. Un record, confrontato con i 25,4 miliardi del 2022 e con gli appena 2,2 miliardi del 2020, l’anno del Covid. Merito del brusco rialzo dei tassi, che migliora tutti gli indici di redditività del settore. Compreso il cost/income – rapporto tra costi e ricavi – che, dopo anni di sforbiciate ai costi per far fronte alla sfida dei tassi a zero, precipita grazie all’impennata dei ricavi. Nel 2023 sarà al 46%, secondo le stime della Fabi. Appena cinque anni prima, nel 2018, era al 62%.

L’allarme di Enria (Bce)

Le incognite sono però su quello che potrà accadere già dal prossimo esercizio, a causa della frenata della crescita. Le previsioni sono di un aumento delle sofferenze dal prossimo anno, quando è previsto un incremento massiccio dei crediti deteriorati per l’effetto combinato del rallentamento del ciclo economico e degli oneri per interessi sui prestiti legati all’aumento dei tassi d’interesse.

Andrea Enria, presidente del consiglio di Vigilanza della Bce, ha recentemente sottolineato che non c’è alcuno shock, tuttavia “la vigilanza bancaria europea sollecita le banche ad affrontare le carenze nella gestione del rischio di credito”, insiste Enria. Nello specifico “le esposizioni al settore immobiliare meritano un esame particolare“. Secondo Enria, “l’attuale contesto di tassi d’interesse più elevati potrebbe esercitare un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi degli uffici e delle case, rendendo più difficile per i proprietari di immobili commerciali e le famiglie a onorare il loro debito“. Per questo motivo nell’area dell’euro “le banche dovrebbero tenere conto di questi rischi nelle loro pratiche di approvvigionamento e nella pianificazione del capitale”.

Aumento del rapporto tra sofferenze impieghi

Qualche indicazione sugli scenari futuri arriva dai dati di Bankitalia, che segnalano un aumento seppur lieve del rapporto tra sofferenze (al lordo delle svalutazioni) e impieghi. A settembre 2023 erano al 3,1%, rispetto al 3,06% di un anno prima. Ancor più significativo il fatto che dei 25 settori censiti da Bankitalia, 17 hanno avuto un aumento di questo rapporto e appena otto una diminuzione. L’aumento più elevato è relativo alle industrie tessili e dell’abbigliamento con un rapporto tra sofferenze e impieghi che passa dal 3,53% al 4,55%. Tra gli 8 comparti che presentano una riduzione dell’indicatore, la diminuzione più significativa è relativa al comparto dell’estrazione dei minerali, che passa dal 3,65% di settembre 2022 a 2,20% di settembre 2023.

Le sofferenze, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi a giugno 2023, rappresentano circa il 40% del totale dei crediti deteriorati, 56% sono inadempienze probabili e 4% prestiti scaduti. La disponibilità della voce sofferenze articolata per comparti di attività economica, sottolinea l’Abi, contribuisce a cogliere tempestivamente e con un elevato livello di dettaglio l’evoluzione del rischio di credito.

L’effetto (positivo) del decreto extraprofitti

A sostenere la solidità del sistema in visata di possibili tempeste future è arrivato, effetto non previsto della norma, il decreto extraprofitti. A oggi, le prime cinque banche hanno accantonato a riserva – e quindi incrementato la propria patrimonializzazione – 4,2 miliardi. Per l’intero sistema, il totale potrebbe arrivare a 5 miliardi. Nessuno degli istituti ha infatti optato per pagare la tassa introdotta dal governo per decreto nell’agosto scorso.