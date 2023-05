Banco Bpm raddoppia i dividendi ma chiude (per ora) alle aggregazioni

Banco Bpm raddoppia i dividendi

Banco Bpm alza i target per fine anno e promette di raddoppiare i dividendi per il biennio 2023-2024. Ma chiude almeno per il momento alle ipotesi di M&A. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha alzato il target di utile 2023 a 1,1 miliardi, pari un utile per azione di 0,75 euro. La guidance precedente era di 0,6 euro. Nel 2024, poi, si prevede che l’utile salga ancora a 1,4 miliardi, “raddoppiato rispetto al 2022”, con un utile per azione di 0,9 euro. Il trend di crescita, sottolinea l’istituto, “supera significativamente sia la traiettoria di redditività” che i target complessivamente delineati nel piano strategico, che sarà quindi aggiornato entro fine 2023“.

Utile netto di 265 milioni nel trimestre

Nel primo trimestre, Banco Bpm ha registrato un risultato lordo dell’operatività corrente pari a 474,2milioni di euro. L’utile netto è stato di 265,3 milioni di euro. Escludendo le componenti non ricorrenti, l’utile netto si attesta a 270,5 milioni di euro. Presentando i conti del trimestre, Castagna ha annunciato di prevedere per il 2023 una distribuzione di dividendi di 570 milioni. Mentre per il 2024 la stima è di 680 milioni di dividendi. Il dato complessivo (1,25 miliardi) è circa il doppio dei 636 milioni distribuiti nel biennio 2021-2022.

“Ulteriore remunerazione” degli azionisti

L’istituto ha anche aggiunto di prevedere azioni di capital management per generare spazio per un “ulteriore remunerazione” degli azionisti. I risultati “lasciano spazio per un ulteriore incremento della remunerazione degli azionisti. Su cui potremo dare maggiori dettagli con la presentazione del nuovo piano 2023-2025″, ha detto l’ad. Castagna ha aggiunto che i progetti in essere nella bancassurance e nella monetica “porteranno capitale e aumenteranno la nostra redditività. Non pensiamo ci sia alcuna possibilità di M&A che possa darci la stessa remunerazione“.

Riviste le stime

Banco Bpm ha anche alzato la guidance sul margine di interesse. Atteso adesso “oltre i 3 miliardi nel 2023 rispetto all’obiettivo precedente di 2,7 miliardi, comunicato a febbraio”, ha detto Castagna. L’attuale stima è basata su un Euribor al valore attuale del 3,3% mentre la precedente lo vedeva al 2,5%.