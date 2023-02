Banco Bpm, redditività record: dividendo sale a 0,23 euro

Banco Bpm, redditività record e dividendo sale a 0,23 euro

Nel corso del 2022, nonostante il difficile quadro macroeconomico, il gruppo Banco Bpm ha fatto registrare una redditività a livelli record che ha consentito il raggiungimento di un risultato netto pari a 703 milioni di euro (+23,5% rispetto al 2021), che sale a 886 milioni in termini di risultato netto adjusted (24,8%), e rappresenta il miglior risultato dalla nascita del gruppo Banco Bpm. In particolare, i proventi operativi evidenziano una performance rilevante, risultando pari a 4.706 milioni con una crescita del 4,3% rispetto al 2021, grazie al contributo positivo del margine di interesse (+13,4% a/a) e all’apporto del business assicurativo. Tale dinamica, unitamente all’attenta gestione dei costi, ha consentito il raggiungimento di un cost/income ratio pari al 54,0% in miglioramento rispetto al 55,8% dell’esercizio 2021.

Rettifiche su finanziamenti in calo del 23%

Le rettifiche su finanziamenti alla clientela si attestano a 682 milioni in riduzione del 23,1% rispetto al 31 dicembre 2021, pur garantendo il mantenimento di un solido profilo di copertura dei crediti. Il risultato lordo dell’operatività corrente sale a 1.311 milioni rispetto a 921 milioni del 2021 con una crescita del 42,4%. Anche sul fronte del sostegno all’economia si evidenziano risultati molto significativi: gli impieghi netti performing “core” (costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) raggiungono 102,8 miliardi con una crescita del 3,3% rispetto al 31 dicembre 2021; il volume di nuove erogazioni a famiglie e imprese raggiunge l’importo di 26,5 miliardi, in crescita del 17,1% su base annua.

Dividendo in crescita anche nel 2023

Inoltre, il cda ha deliberato di proporre alla prossima assemblea dei soci il pagamento di un dividendo cash per azione di 0,23 euro (contro gli 0,19 euro del 2021), al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare complessivo di 348,5 milioni. Tale distribuzione, se approvata dall’assemblea, avrà luogo il giorno 26 aprile 2023. Inoltre gli ottimi risultati registrati nel 2022 consentono di incrementare il target di utile 2023: utile per azione superiore agli 0,6 euro rispetto agli 0,49 euro originariamente previsti dal piano strategico, ritmo di crescita ritenuto sostenibile anche negli anni successivi in base all’attuale scenario macroeconomico.