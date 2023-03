Banco Bpm, lo strano silenzio intorno al collegio sindacale. Si libera una poltrona per Agricole?

Banco Bpm, la lista del cda: Castagna ad, Tononi presidente

Fino a non molte settimane fa, la domanda di analisti e trader del mercato del credito verteva sulla possibilità che il Credit Agricole, secondo azionista di Banco Bpm con una quota superiore al 9%, potesse presentare una propria lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Piazzetta Meda. A fine 2022, alla chiusura dell’operazione di bancassurance – i francesi hanno acquistato per 260 milioni il 65% delle polizze danni del Banco – è stato un po’ a tutti chiaro che i rapporti tra i due istituti e anche quello tra i vertici fossero saldi e che quindi con ogni probabilità all’assemblea degli azionisti del 20 aprile non sarebbe stata presentata nessuna lista “forte” alternativa a quella del Cda.

E infatti così è stato. Nessuna sorpresa. Alla luce anche dei buoni risultati: Giuseppe Castagna verrà confermato nella carica di amministratore delegato della banca lombardo-veneta e Massimo Tononi resterà presidente. Qualcosa invece potrebbe cambiare nel collegio sindacale, l’organo di controllo che ha il compito di sorvegliare sull’attività degli amministratori e sul rispetto della legge e dello statuto. Organo fondamentale anche per la vigilanza sul bilancio e sul corretto funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile dell’impresa e per i rapporti che spesso stringe con la Bce.

Da sei anni c’è Marcello Priori

Da circa sei anni a capo del collegio del Banco c’è Marcello Priori. Revisore dei conti e consulente aziendale di lungo corso – curriculum alla mano – Priori è anche presidente del collegio sindacale di Bpm Vita e Banca Akros, oltre a svolgere funzione di sindaco presso Banca Aletti e Bipiemme Assicurazioni. E può vantare ottimi rapporti con le istituzioni di Francoforte. Il silenzio calato sulle nomine dei vertici del collegio a poche settimane dalla sua scadenza è da più parti visto come l’indizio di un possibile avvicendamento. Scelta politica, intendiamoci, nessuna decisione di merito, ma più di una fonte vicina al dossier ritiene possibile che Priori possa essere sostituito, magari da una persona indicata dalla banca francese.

Competenza dell’assemblea

Come funziona. La nomina del collegio sindacale è di competenza dell’assemblea ordinaria, non c’è una scadenza temporale, quindi la lista potrebbe essere presentata anche lo stesso giorno dell’assemblea, ma che a oggi non ci sia nessuna discussione sui nomi resta difficile da comprendere. Mancano sei settimane all’assemblea del 20 aprile ed è ovvio che la partita si stia giocando in queste ore.

Più lunga invece si prospetta il match sulle alleanze e sulla possibile acquisizione del Monte dei Paschi di Siena. Nonostante le voci che si susseguono da settimane sulla creazione di un terzo polo bancario incentrato intorno al Banco, di recente Castagna ha fatto capire (per l’ennesima volta) di non avere intenzione di lanciarsi in un’avventura che ritiene “sproporzionata” per la banca. “Noi siamo troppo piccoli per un’aggregazione con Rocca Salimbeni”, ha detto di recente ai margine dei lavori dell’Assiom Forex interpellato sulle parole del ceo di Intesa Carlo Messina, che invece aveva definito la sua banca “troppo grande” per poter effettuare una simile operazione. Comunque si vogliano interpretare le loro dichiarazioni, non sarà di certo questa l’ultima volta che i due banchieri torneranno sull’argomento.