Banco Desio rinnova la partnership con Nexi sui pagamenti digitali

Accordo tra Banco Desio e Nexi

(Teleborsa) – Banco Desio e della Brianza ha rinnovato per ulteriori cinque anni l’accordo strategico con Nexi sul fronte dei pagamenti digitali.

In particolare, Banco di Desio e della Brianza metterà a disposizione dei propri clienti le carte di credito, di debito e prepagate di Nexi e offrirà alle imprese il servizio di Digital Corporate Banking della PayTech. Ad oggi, si legge in una nota, si contano circa 124.000 carte di credito, 100.000 di debito e 25.000 prepagate a marchio Nexi emesse da Banco Desio.

I commenti

“Siamo molto felici di continuare il rapporto con un partner come Nexi – commenta Alessandro Decio, AD di Banco Desio – il nostro modello di Banca di prossimità ci chiede di essere sempre più vicini ai nostri clienti nell’offrire soluzioni innovative e semplici. La partnership con Nexi è un contributo importante nel nostro percorso di banca di relazione attenta all’evoluzione nel mondo dei pagamenti”.



“La partnership con Banco Desio e della Brianza, che oggi si consolida per ulteriori 5 anni, risponde alla nostra strategia che coniuga scala internazionale e presenza locale – afferma Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi – Siamo determinati nel continuare a mettere a disposizione delle realtà dei territori in cui operiamo, la nostra capacità di investimento, le nostre tecnologie e le nostre competenze best in class in Europa. La partnership con Banco Desio, di cui ormai siamo partner storico, va esattamente in questa direzione”.