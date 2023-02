Bankitalia: meno prestiti alle imprese per la prima volta dal Covid

I prestiti alle imprese frenano per la prima volta dallo scoppio del Covid

I prestiti alle imprese da parte delle banche italiane sono fermi a dicembre, per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid19. I dati di Bankitalia, pubblicati nel Bollettino mensile, mostrano come il dato dei prestiti alle imprese non finanziarie sia rimasto invariato nell’ultimo mese dell’anno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, contro una crescita del 2,7% registrata in novembre.

Per trovare un dato analogo è necessario risalire a febbraio 2020, quanto i prestiti alle imprese erano scesi dell’1,2%. Febbraio 2020 è stato anche l’ultimo mese prima dello scoppio del Covid19 e delle restrizioni collegate al contenimento della pandemia.

Il bollettino non fornisce un’analisi del dato con le ragioni dello stop dei finanziamenti alle imprese.

L’operazione di Intesa Sanpaolo

L’agenzia Reuters ricorda però come Intesa Sanpaolo, la principale banca del paese, a fine anno abbia tagliato il proprio stock di prestiti. Misura che potrebbe aver contribuito al dato emerso dal bollettino di Bankitalia. Secondo via Nazionale, il totale dei prestiti alle imprese da parte del sistema bancario ammonta a fine dicembre a 649,2 miliardi di euro, contro 666,3 miliardi del mese precedente.

Intesa ha venduto 29 miliardi di asset ponderati per il rischio a fine anno, con una misura che ha migliorato il profilo di capitale dell’istituto in vista delle modifiche regolatorie che potrebbero impattare sui modelli di rischio interni e ridurre i parametri di capitale dell’istituto.

Lieve calo dei depositi

Va anche aggiunto che i presiti alle imprese sono saliti molto durante la pandemia, per effetto principalmente delle misure di sostegno all’economia varate dal governo.

I dati del Bolletino mensile di Bankitalia mostrano anche come i depositi bancari degli italiani siano scesi leggermente, a 2710 miliardi di euro in dicembre da 2740 miliardi di novembre. Mentre lo stock di sofferenze lorde è sceso ancora, a 30,15 miliardi da 34,01 miliardi del mese precedente.