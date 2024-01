Bankitalia, il conto corrente è sempre più caro

Nel 2022 la spesa per la gestione di un conto corrente bancario di tipo «tradizionale» (accessibile cioe sia attraverso lo sportello sia con modalita di home banking) è stata pari a 104 euro, in aumento rispetto al valore registrato nell’anno precedente (94,7 euro). È quanto emerga da una indagine di Bankitalia.

L’incremento e legato alla crescita delle spese sia fisse sia variabili. Per le prime l’aumento, pari a 5,9 euro, e dovuto principalmente ai canoni di base. Le spese variabili sono cresciute di 3,4 euro, in prevalenza per effetto della maggiore operativita della clientela, mentre le commissioni sono risultate pressoche invariate.