BPER Banca, utile 2022 a 502,8 milioni e cedola di 0,12 euro

BPER Banca, utile 2022 a 502,8 milioni

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha esaminato e approvato in data odierna i risultati 2022 che chiude con un utile di esercizio di pertinenza della capogruppo pari a 1.449,0 milioni. Escludendo le poste straordinarie che ammontano a 946,2 milioni, il dato è pari a 502,8 milioni. La raccolta diretta da clientela si attesta a 114,8 miliardi in aumento del 13,3%. All’interno dell’aggregato la raccolta da clientela ordinaria ammonta a 108,7 miliardi, costituita principalmente da conti correnti e depositi per 102,5 miliardi, in aumento dell’11,5%. La raccolta indiretta da clientela si attesta a 163,2 miliardi in calo dell’1,9% a causa della performance negativa dei mercati finanziari da inizio anno.

Commissioni nette in crescita del 18,3%

Il margine di interesse si attesta a 1.825,9 milioni (+21,3% anno su anno). Il dato del 4° trimestre 2022 è pari a 565,5 milioni (+19,1% trimestre su trimestre). Tra le principali componenti del trimestre si registrano il contributo della componente commerciale pari a 584,2 milioni. Le commissioni nette sono pari a 1.942,1 milioni in aumento del 18,3% annuo. Il dato del 4° trimestre 2022 è pari a 524,1 milioni in rialzo del 4,0% sul trimestre. Nel dettaglio, nel trimestre, le commissioni riferibili all’attività bancaria tradizionale ammontano a 306,4 milioni (+1,0%), le commissioni relative al comparto della raccolta indiretta sono pari a 157,3 milioni (+6,6%) e le commissioni del comparto bancassurance sono pari a 60,3 milioni (+13,5%).

Il dividendo 2022 si attesta a 0,12 euro

Inoltre, il consiglio ha approvato la proposta per la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 12 centesimi di euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 169.902.062,16 di euro. “Il 2022 è stato un anno particolarmente significativo per BPER Banca, costellato da importanti iniziative” commenta l’amministratore delegato Piero Luigi Montani. “In primis mi preme sottolineare il positivo completamento dell’integrazione di Banca Carige, operazione che ha visto la sua conclusione a fine novembre con l’atto di fusione e con la completa migrazione dei sistemi informativi. Questo ulteriore processo di consolidamento bancario ci ha permesso di incrementare significativamente i volumi di impieghi e raccolta in territori limitatamente presidiati e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo su scala nazionale, grazie anche a un rilevante aumento del numero di clienti del 20% circa, dai 4,2 milioni precedenti ad oltre 5 milioni attuali”.