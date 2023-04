Carte di credito, Banco Bpm cerca partner per un business da 2 mld

Il cda di Banco Bpm ha deliberato di procedere con un progetto di “valorizzazione del business della monetica finalizzato alla definizione di una potenziale partnership con un primario operatore di mercato che avrà a oggetto sia il merchant acquiring e gestione dei Pos sia l’Issuing e la distribuzione di carte di pagamento”.

Così in una nota di Piazza Meda, in cui si spiega che con la propria base clientela la banca “si qualifica a oggi come uno dei principali player di riferimento avendo generato nell’esercizio 2022 – fra issuing e acquiring – circa 53 miliardi di euro fra transato vendite e prelievi, in crescita dell’11% sul 2021, a valere su oltre 140mila Pos e circa 4,4 mln di carte di pagamento”.

Ora scatta la ricerca di una partnership: “Dalle manifestazioni di interesse non vincolanti sin qui ricevute dalla banca da parte di primari operatori di mercato emerge come il business della monetica sia in grado di esprimere un potenziale di valorizzazione complessiva in termini di ‘NPV’ pari a oltre 2 miliardi di euro, tenuto conto sia delle componenti upfront sia di quelle collegate al valore attuale delle commissioni running – oltre 140 milioni di euro pre-tax nel 2022 – nonché alle future opzioni di crescita”.