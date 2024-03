Credem, cda approva bilancio e distribuzione dividendo

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, sotto la presidenza di Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che conferma integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 8 febbraio. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 24 aprile 2024.

Il 2023, in particolare, si è chiuso con un utile netto consolidato di 562,1 milioni di euro +72,4% rispetto ai 326,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. La raccolta da clientela si è assestata a 96,5 miliardi di euro (+8,7% rispetto all’anno precedente), i prestiti a 35,7 miliardi di euro (+3,6% rispetto allo stesso periodo del 2022) ed i nuovi clienti sono stati circa 170 mila (+33%

rispetto ai nuovi clienti raggiunti a fine dicembre 2022).

Cedola in arrivo

La solidità patrimoniale e la qualità dell’attivo, unitamente all’elevata redditività raggiunta, consentono di proporre la distribuzione di un dividendo pari a 0,65 euro per azione rispetto a 0,33 euro del 2022. Più in dettaglio, il dividendo sarà distribuito in due fasi, la prima per un ammontare di 0,45 euro per azione (in pagamento a partire dal 15 maggio 2024 con stacco il 13 maggio 2024 e record date il 14 maggio 2024), la seconda per un importo di 0,20 euro per azione (in pagamento a partire dal 16 ottobre 2024 con stacco il 14 ottobre 2024 e record date il 15 ottobre 2024). Il monte dividendi complessivo risulta quindi di 221,4 milioni di euro, oltre 500 milioni di euro negli ultimi cinque anni.

Ok al piano remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 marzo 2024, ha deliberato anche di sottoporre all’autorizzazione dell’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 il sistema di remunerazione basato su strumenti finanziari denominato “Piano Incentivante 2024”.

Il Piano Incentivante è volto a motivare e fidelizzare le Persone che occupano posizioni chiave nel Gruppo, nonché ad assicurare il rispetto delle previsioni normative di settore ed è destinato ai 4 Amministratori esecutivi, al Direttore Generale, a 16 Dirigenti con responsabilità strategiche e all’altro “Personale Più Rilevante” del Gruppo Credito Emiliano (29 manager).

Nel dettaglio è prevista l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie Credito Emiliano di almeno il 50% dei premi riconosciuti da differire su un arco temporale di 5 anni per il “Personale Più Rilevante” cd. “Apicale” e di 4 anni per il restante “Personale Più Rilevante”.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere del Comitato Remunerazioni del 5 marzo 2024, ha verificato le condizioni per l’attivazione del “Piano Incentivante 2023”, per un numero massimo di azioni ordinarie Credito Emiliano assegnate pari a 468.087.

