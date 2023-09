Credem colloca con successo nuovo social bond da 500 milioni

Credem ha collocato con successo un nuovo Social Senior Preferred bond da 500 milioni, che ha ottenuto un forte riscontro dagli investitori istituzionali e professionali cui era riservata, con una domanda di quasi 1 miliardo (circa 2 volte l’offerta).

L’obbligazione avrà una durata di 6,5 anni, e possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, con un tasso effettivo del 4,914%. Il gran numero di investitori ha permesso un restringimento di 25 punti base rispetto alle indicazioni iniziali di spread (si è partiti da una IPT di MS+185 bps per poi chiudere a MS+160 bps). È previsto il pagamento di una cedola annuale del 4,875%.



Lanciata, congiuntamente all’emissione, un’offerta per il riacquisto parziale del titolo Senior Non Preferred da 500 milioni con scadenza ottobre 2025.

L’emissione andrà a supportare attività di sostenibilità sociale, come il finanziamento e/o rifinanziamento di attivi legati alle piccole e medie imprese operanti in regioni economicamente svantaggiate, dell’imprenditoria femminile e di attività legate al sistema sanitario. Il nuovo bond testimonia l’impegno del gruppo in ambito ESG. Tutte le obbligazioni emesse da Credem nel 2023 sono state fino ad ora di taglio ESG portando il totale delle transazioni green e social in essere a circa 2 miliardi di euro.

Il Social bond, con rating atteso Baa3 da parte di Moody’s e BBB di Fitch, avrà una durata di 6,5 anni, e possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare.

(Teleborsa)