Crédit Agricole Italia, utile in crescita nei 9 mesi, extraprofitti a riserva

Utile in crescita per Credit Agricole

Nel terzo trimestre 2023 i ricavi di Crédit Agricole Italia (diffusi con quelli dell’intero gruppo) si sono attestati a 783 milioni di euro, in crescita del +26,8% rispetto al terzo trimestre 2022. L’aumento dei tassi di interesse ha continuato a sostenere il margine di interesse netto, che ha avuto un impatto positivo sul tasso medio degli impieghi dal lato delle attività (+34 punti base rispetto al secondo trimestre 2023). Tuttavia, il margine di interesse netto per il terzo trimestre 2023 è stato alla pari con quello del secondo trimestre 2023.

Leggero aumento degli Npl

I costi operativi, escluso Srf, sono aumentati del +4,8% rispetto al terzo trimestre 2022 a -394 milioni di euro, trainati dai costi del personale. Il margine operativo lordo è in forte crescita (+60,9%) rispetto al terzo trimestre 2022 attestandosi a 389 milioni di euro. Il costo del rischio nel terzo trimestre ammonta a -84 milioni di euro, in aumento del +35,7% rispetto al terzo trimestre 2022, di cui -74 milioni di euro per rischio accertato e -7 milioni di euro di accantonamenti su crediti in bonis. Il costo del rischio sugli impieghi si è attestato a 60 punti base, in aumento di 3 punti base rispetto al secondo trimestre 2023.

Il rapporto Non Performing Loans è stato pari al 3,6%, in leggero aumento rispetto al secondo trimestre 2023 (+0,1 punti percentuali). Il tasso di copertura si attesta al 69,4% (+1,7 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2023). La quota di utile netto del Gruppo per CA Italia è stata di 166 milioni di euro, in aumento del +64,8% rispetto al terzo trimestre del 2022.

Forte aumento dei ricavi

Nei primi nove mesi del 2023 i ricavi di Crédit Agricole Italia sono aumentati del +23,9% a 2.304 milioni di euro. I costi operativi escluso SRF sono sotto controllo a 1.163 milioni di euro, stabili rispetto ai primi nove mesi del 2022, in aumento del +4,2% al netto dei costi di integrazione Creval pari a -30 milioni di euro registrati nel 2022. Il margine operativo lordo si attesta a 1.101 euro milioni, in aumento del +63,3% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (+56,3% al netto degli oneri di integrazione Creval nel 2022). Il costo del rischio aumenta del +29,2% attestandosi a -234 milioni di euro, principalmente per l’incremento degli accantonamenti su crediti in bonis (+46 milioni di euro). Di conseguenza, la quota di utile netto del Gruppo di Ca Italia è stata pari a 476 milioni di euro, in aumento del +68,4% rispetto ai primi nove mesi del 2022.

Tassa extraprofitti a riserva

Anche Credit Agricole Italia, si apprende, è orientata a destinare a riserva non distribuibile un ammontare pari a 2,5 volte l’importo che avrebbe dovuto pagare come tassa sugli extraprofitti.