Credit Suisse scivola ai minimi storici su azioni e bond

Credit Suisse, la “grande malata” d’Europa

Il crac di Svb sta dando il colpo di grazia a un gigante malato come Credit Suisse. La banca elvetica, che ieri ha perso oltre il 10% del suo valore in Borsa, continua a scendere e attualmente quota al nuovo minimo storico di 2,12 franchi svizzeri (-3,7%). Colpa non solo della flessione che ha colpito il settore bancario in tutto il mondo, ma del report odierno in cui ha comunicato di aver individuato una “debolezza sostanziale” nei controlli interni sul processo di rendicontazione finanziaria, in concomitanza con il posticipo della presentazione della relazione annuale.

In una nota, la banca elvetica ha fatto sapere di “essere al lavoro per sviluppare un piano per affrontare questi problemi”, compreso il rafforzamento del quadro di rischio e di controllo. “Il cda di Credit Suisse sta monitorando da vicino l’implementazione e l’efficacia delle misure correttive”, si legge nel comunicato.

La Sec americana ha richiamato il Credit Suisse

Il warning arriva dopo che la società ha posticipato la pubblicazione della relazione annuale. La settimana scorsa la banca ha fatto sapere di aver ricevuto una “chiamata tardiva” da parte della Securities and exchange commission statunitense sugli audit interni, con la pubblicazione che era inizialmente prevista per giovedì scorso.

L’istituto di credito ha dichiarato che la Sec ha sollevato dubbi sulla valutazione tecnica delle revisioni precedentemente divulgate dei suoi rendiconti finanziari consolidati nel 2020 e nel 2019, nonché sui relativi controlli.

Crollano anche i bond

Sulla scia delle azioni, anche i bond del Credit Suisse hanno esteso le perdite, con alcuni prezzi ai minimi storici, dopo che la banca svizzera ha detto che i deflussi dei clienti si sono stabilizzati ma non ancora invertiti. Le obbligazioni Additional Tier 1 denominate in dollari della banca sono scese di oltre quattro centesimi. Credit Suisse ha affermato che “i deflussi dei clienti si sono stabilizzati a livelli molto più bassi, ma non si sono ancora invertiti alla data della presente relazione” nel rapporto annuale 2022 pubblicato oggi.