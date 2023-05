Deutsche Bank paga 75 milioni di dollari a vittime di Epstein

Deutsche Bank paga 75 milioni di dollari a vittime di Jeffrey Epstein

(Teleborsa) – Deutsche Bank ha accettato di pagare 75 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da donne che affermano di essere state abusate dal defunto finanziere Jeffrey Epstein e hanno accusato la banca tedesca di facilitare i suoi traffici sessuali.

Lo riporta Reuters, citando gli avvocati degli accusatori di Epstein, i quali avevano avviato una class action presso il tribunale federale di Manhattan. È necessaria l’approvazione del tribunale per l’accordo.



Epstein, che è stato un cliente di Deutsche Bank dal 2013 al 2018, è morto nell’agosto 2019 in prigione in attesa del processo per traffico sessuale, in quello che il medico legale di New York City ha definito un suicidio.

Il Wall Street Journal ha scritto che la banca non ha ammesso illeciti, citando persone che hanno familiarità con la questione. Secondo quello che hanno riferito fonti a CNBC, le vittime di Epstein avrebbero ricevuto almeno 75.000 dollari e fino a 5 milioni dollari, a seconda dei casi, nell’accordo con Deutsche Bank.