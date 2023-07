Credito, Eba: “La profittabilità delle banche europee continua ad aumentare”

La profittabilità delle banche continua ad aumentare; capitale, finanziamento e ratio di liquidità restano forti. Lo indica l’Autorità bancaria europea nel ‘dashboard’ sul rischio relativo al primo trimestre dell’anno. L’emissione di debito bancario è ripresa dopo una temporanea interruzione dovuta alle turbolenze indotte dalla Silicon Valley Bank e dal Credit Suisse. L’Eba prevede una tendenza al ribasso dei coefficienti di liquidità e di finanziamento a causa dei rimborsi delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Tltro) della Bce. Il rapporto presenta i risultati dell’ultimo questionario di valutazione del rischio condotto tra 85 banche in primavera. Include anche informazioni sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Nel rapporto si segnala come l’incertezza delle prospettive economiche abbiano comportato bassi consumi e un calo della fiducia del business oltreché a una riduzione della propensione al rischio da parte delle banche. Più banche si aspettano un deterioramento della qualità degli asset. Per fronteggiare questa situazione molte banche dispongono già di coperture per gli accantonamenti la cui quota sul totale delle perdite di credito attese è del 20% o più elevata per circa il 40% degli istituti.

Redditività del capitale più elevata

Tassi di interesse più elevati hanno contribuito ad aumentare la redditività delle banche con un rendimento medio del capitale proprio (RoE) che ha raggiunto il 10,4%.

In futuro, il margine di interesse potrebbe diminuire a causa del riprezzamento dei depositi. I coefficienti patrimoniali delle banche Ue e dello Spazio economico europeo continuano ad aumentare. Il Common Equity Tier 1 (CET1) a legislazione completa ha raggiunto il 15,7% nel primo trimestre del 2023, con un aumento di 30 punti base nel trimestre. Il coefficiente di copertura della liquidità è sceso dal 164,6% nel quarto trimestre 2022 al 163,7% nel primo trimestre 2023. Il coefficiente netto di finanziamento stabile è aumentato dal 125,6% al 126%.

Le autorità Ue hanno segnalato quasi 500 gravi carenze o “debolezze sostanziali” relative al riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo tra il 31 gennaio 2022 e il 31 maggio 2023.

Il tasso dei non performing loan è lieve calo

Per quanto riguarda il Tier1 le banche italiane si collocano appena sopra il 15%; il RoE è risultato a quota 13,2%; il tasso di non performing loans è in leggero calo al 2,4% dopo 2,5% alla fine del trimestre precedente (stabile all’1,8% nella Ue). La copertura dei Npl è in aumento al 54,4% dopo 53,3% (media Ue 43,6% dopo 43,5%).

L’esposizione dei Npl alle attività immobiliari sono stabili al 9,7% (nella Ue all’1,7%): l’esposizione totale alle attività immobiliari sono al 9% dopo 9,4% (26,5% dopo 26,6% nella Ue).

L’esposizione al debito sovrano nazionale era a fine dicembre al 58% dopo 60% a giugno 2022; nella Ue 51%, stabile.