Garbi (Banca Sistema): "Il Btp fa concorrenza alla Borsa. Prepariamoci alla crisi"

“Siamo una proxy del rischio pubblico, che paga molto di più del rischio pubblico. Oggi abbiamo un livello di capitalizzazione che è bassissimo. Quindi, se uno crede, come crediamo noi, nello Stato, è bene investire in qualcosa che rende di più”. Sembra uno slogan, quello di Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, ma è la sintesi della specializzazione dell’istituto nato a Milano nel 2011. Il cuore di Banca Sistema, infatti, è l’attività di factoring, che nei primi sei mesi dell’anno ha generato volumi pari a 2.477 milioni, con una crescita del +18% rispetto al 2022. Si tratta dell’acquisto dei crediti commerciali vantati verso la pubblica amministrazione, che rappresenta la fetta più grossa degli impieghi della banca. Ma il margine d’interesse nella prima parte dell’anno (il 10 novembre saranno presentato i conti al 30 settembre) è calato a 35,8 milioni. Così come l’utile netto sceso a 7,5, rispetto ai 12,21 milioni precedenti.

Come mai quest’anno il vostro utile è in calo?

“Partiamo con il dire che la banca è in utile. In realtà, bisogna fare delle distinzioni. Sull’attività di factoring il nostro margine è in salita. La specializzazione che abbiamo nei crediti della pubblica amministrazione ci pone in una situazione di assoluta tranquillità, con il costo del founding, che si adegua ai margini di mercato. Ci possono essere dei ritardi nei pagamenti, ma non avrò mai un problema di debitore che non paga con la pubblica amministrazione. Per questo, il nostro mercato mi piace definirlo delle Lpl, al posto delle Npl, dove la “l” sta per “late”, tardi. Nel caso peggiore incasserò i crediti in ritardo, ma quando li incasserò mi porterò a casa il tasso Bce + 8. Quindi, il mio ritorno sugli asset cresce”.

Ma non sui conti nell’immediato…

“Ragionando in termini di bilancio, con le regole contabili, la parte dei crediti che non incasso in tempo, che sono circa il 10%, va a depauperare momentaneamente la redditività, che però tornerà estremamente positiva, quando si realizzerà l’incasso del credito verso la pubblica amministrazione. La cessione del quinto è l’attività, che mi sta generando il problema momentaneo degli utili netti. Perché ha una durata del debito di 3 anni e mezzo e l’aggiustamento dei tassi è stato chiaramente molto più lento rispetto a quello di mercato. Questo mi sta creando un margine negativo sullo storico, mentre il rinnovo fa la media. Il problema è che si è creata una situazione mai vista prima. Non tanto per il livello di tassi, ma per la velocità con cui questi tassi si sono alzati e l’incapacità di poter rigirare il costo sul mercato”.

Sta dicendo, come molti quindi, che la Bce ha sbagliato con la sua politica restrittiva?

“Sono straconvinto di questo e il mercato già sconta una necessità di riduzione dei tassi. Quando c’è una guerra in atto, dopo l’Ucraina ora la crisi in Palestina, le Banche centrali devono diventare accomodanti e devono per forza abbassare i tassi per mantenere i consumi”.

Siamo all’anticamera della recessione?

“Quello che vedo è una situazione delicata. Molte imprese, grazie alle garanzie pubbliche, ma questo in tutto il mondo post Covid, si sono fortemente indebitate. E molti di questi debiti hanno iniziato a pagarli adesso, perché erano tutti in fase di preammortamento. Ci sono anche imprese che hanno beneficiato della norma, che gli permetteva di non fare la ricapitalizzazione, nonostante le perdite, e alcune hanno il patrimonio netto negativo. Se a questo aggiungiamo che non tutte le aziende sono in grado di rigirare l’inflazione sui loro prodotti, una recessione mi sembra molto possibile. Spero che la Banca centrale tagli velocemente i tassi a partire dai primi sei mesi del prossimo anno se non vuole creare un duro colpo sull’economia reale”.

L’obiettivo dichiarato della Bce era ridurre l’inflazione…

“Se non ci sarà più crescita, perché non ci sono più consumi, l’inflazione scenderà da sola, anche se le materie prime saliranno. E poi l’inflazione è molto diversificata nei Paesi europei. In Spagna è al 4%. Quindi un aumento dei tassi non ha alcun senso per gli spagnoli. Lo può avere per i paesi dell’Est dell’Unione europea. Allora, la decisione della Bce non più tecnica, ma politica. Di chi riesce a convincere gli altri a fare gli interessi del proprio Paese”.

Siete stati tra i primi in Italia a proporre i conti deposito, ma oggi fate la gran parte della raccolta all’estero. Come mai?

“All’estero è meglio, perché in Italia scontiamo la concorrenza con i titoli di Stato, che sono tassati al 12,50. All’estero, invece, tutto va in dichiarazione dei redditi. Il 12,50 è una tassa da paradiso fiscale. I nostri primi clienti per i conti deposito sono tedeschi, poi ci sono gli spagnoli ed una piccola parte di austriaci e olandesi. Questo non vuol dire che in Italia non ci siamo. Sulle pagine di Altroconsumo sono almeno due anni che siamo indicati come la migliore banca per i conti deposito”.

La tassa sugli extraprofitti quindi non vi toccherà?

“L’impatto per noi sarà quasi nullo. Ma il punto dal mio punto di vista il problema è un altro. Ritengo che, dopo aver fatto moral suasion per aumentare la remunerazione sui conti, ad un certo punto sia stato corretto un intervento pubblico. In altri Paesi, come l’Inghilterra, che sono molto più basati sulla sostanza e meno sulla forma, hanno iniziato a dire alle banche che non potevano vendere un prodotto deposito a tassi fuori mercato. Hanno iniziato a sanzionare e le banche si sono adeguate. In Italia, invece, ci basiamo più sulla forma e la forma è che le obbligazioni sono uno strumento finanziario, mentre il conto corrente non lo è”.

E cosa c’è di sbagliato allora nella tassa?

“Che non finisce ai correntisti, ma nel bilancio dello Stato. Io avrei agito sulla remunerazione dei conti correnti, obbligando le banche ad intervenire sui tassi e facendo una norma che dica che i conti deposito sono equiparati alle obbligazioni”.

Guardando alla manovra del governo, che idea si è fatto?

“È una manovra che poteva fare Mario Draghi. Sul contenuto specifico sono decisioni politiche. Sui numeri e su quello che è deficit, secondo me non mette a rischio i conti pubblici. Forse si potevano dare più soldi alle imprese”.

C’era anche l’incudine del Superbonus sui conti. Forse Draghi avrebbe potuto fare qualcosa di più quando era al governo…

“È difficile gestire qualcosa che era completamente sbagliato fin dall’inizio. Se avesse tolto il Superbonus di colpo, falliva tutto il settore delle costruzioni, che hanno lavorato sulla base di una norma per la quale non avevano responsabilità. Come banca abbiamo scelto di esporci poco sul Superbonus e nei crediti che compriamo il rischio rimane in capo al cedente”.

Vede in arrivo un serio problema di credit crunch?

“Sì. Con la possibile recessione e le garanzie pubbliche che termineranno, i soldi alle imprese verranno dati con il contagocce. C’è un altro tema, però, da considerare. Stiamo scontando una depressione dei mercati azionari in Italia per la concorrenza del Btp. Ma se i flussi vanno via dal mercato azionario vuol dire che vanno via dalle imprese”.